Dice al capo di essere rimasta incinta: quello che è successo alla dipendente precaria lascia tutti senza parole

La dipendente precaria ha detto al suo capo di essere rimasta incinta, ma dopo è successo l’impensabile: tutti senza parole.

Quella che stiamo per raccontarvi è la storia di una giovane dipendente precaria italiana, che ha seriamente temuto di poter perdere il lavoro dopo aver detto al suo capo di essere rimasta incinta. Si tratta di una storia che ha fatto veramente il giro del web in pochissimo tempo e che ha messo davvero da brividi sin da subito.

Così come l’amata attrice, che ha da poco annunciato di essere nuovamente incinta, anche la giovane protagonista di questo nostro articolo non ha potuto fare a meno di esultare quando ha scoperto di essere incinta. Quando, però, ha realizzato che la sua gravidanza potesse in qualche modo farle perdere il lavoro, ha iniziato ad avere paura. Solo dopo averne parlato col suo capo, però, la situazione è fortemente cambiata. Scopriamo insieme cos’è successo.

Dipendente precaria dice al suo capo di essere incinta: dopo è successo l’impensabile, da brividi

La storia che stiamo per raccontarvi, come dicevamo poco fa, è quella di Erika Forghieri, una giovanissima ragazza della Sardegna ‘emigrata’ in Emilia Romagna per lavoro. Trasferitasi in una provincia della regione perché assunta presso l’autosalone della Ferretti, la giovane ha iniziato a lavorare ed ha dimostrare subito il suo lavoro. Quello che, però, sembrava essere tutto un sogno, si è rivelato molto preso tutt’altro. Erika, infatti, è stata assunta dall’autosalone poco prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus e quando, per via durante il primo lockdown, è stato tutto chiuso, lei ha immediatamente pensato di aver perso il lavoro. In realtà, non è stato affatto così. Il suo capo, infatti, è rimasto talmente impressionato dalla sua costanza e dal suo impegno che, proprio in quello stesso periodo, le ha proposto un contratto di lavoro a tempo determinato.

Erika, dopo questo primo ‘traguardo’, ha creduto che i problemi fossero finiti qui. Anche in questo caso, però, non è stata affatto così. La giovane, infatti, è rimasta incinta e – nonostante la forte gioia per questo splendida scoperta – ha seriamente temuto di poter rimanere senza lavoro. Quello che, però, è successo quando ha detto al suo capo di essere in dolce attesa ha lasciato tutti senza parole. Sapete perché? La risposta è semplicissima: Erika, com’è giusto che sia, non è stata affatto licenziata come lei credeva, ma ha addirittura ottenuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Insomma, una doppia vittoria per la giovane Forghieri, che racconta con grande entusiasmo e gioia questa sua storia.

La storia di Erika fa parecchio pensare, non c’è che dire! Certo, ha avuto un lieto fine e tutti ne sono felici, ma il fatto che la giovane abbia avuto paura di aver perso il lavoro solo perché è incinta, descrive chiaramente la società in cui viviamo. A lei, in ogni caso, vanno i nostri più sinceri auguri. E al suo capo, invece, dei veri e propri complimenti.