Sinisa Mihajlovic, la promessa che gli ha fatto sua moglie Arianna: l’ex showgirl l’ha rivelato dopo la sua scomparsa.

Sinisa Mihajlovic dopo aver lottato per tre anni contro la leucemia è morto venerdì 16 dicembre. La notizia della sua scomparsa è arrivata tramite una nota Ansa e in men che non si dica ha fatto il giro del web. Tutti si sono stretti al dolore della famiglia che ha messo nero su bianco, sotto alcune immagini, la sofferenza che inaspettatamente l’ha colpita. La figlia di Sinisa con un posto sui social l’ha salutato scrivendo un messaggio straziante.

“E’ dura papà. E’ dura. In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo. Mischiato al tuo profumo, che, come la tua anima, rimaneva addosso”, Virginia, questo il nome della figlia di Sinisa, ha messo per iscritto quanto è difficile accettare la morte del suo papà e soprattutto non poterlo più abbracciare fisicamente. Scrive che l’ha amata con un amore immenso, con tutte le sue forze, proteggendola da ogni cosa.

Adesso che non c’è più è come se il vuoto avesse tagliato ogni respiro. Anche Arianna Rapaccioni, la moglie di Mihajlovic, ha lasciato appena dopo la scomparsa un toccante messaggio sui social: “Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole cose, allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte”. Nelle ultime ore ha condiviso un nuovo messaggio in cui svela la promessa che aveva fatto al suo amato.

Sinisa Mihajlovic, la promessa che gli ha fatto sua moglie Arianna: ha rivelato ogni cosa nel messaggio pieno d’amore

Arianna Rapaccioni è la moglie di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore morto il 16 dicembre 2022. La notizia della sua scomparsa è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha spezzato il cuore di tutti coloro che da sempre lo seguivano. Sinisa è venuto a mancare all’età di 53 anni. Dal 2019 lottava contro la leucemia ma aveva dimostrato di saper combattere.

Dopo la sua morte sono arrivati tantissimi messaggi, molte persone si sono strette forti al dolore della sua famiglia. La moglie Arianna ha riportato appena dopo un messaggio in basso ad una foto dove sono insieme: “Quando non sarai più parte di me ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole cose…”. In queste ore ha condiviso un nuovo post in cui ha svelato la promessa che gli ha fatto.

Scrive così sui social in basso all’immagine con i figli: “Amore te l’ho promesso… mi prenderò io cura di loro, non preoccuparti: il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti!”. Arianna ha fatto una promessa al suo amato, si prenderà cura della sua famiglia, il loro capolavoro più grande. Continua dicendo che non smetteranno mai di amarlo!