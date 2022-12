Alessandro Borghese, chi paga il conto nella trasmissione 4 ristoranti? Svelato finalmente

Alessandro Borghese, sapete chi paga il conto nella trasmissione 4 ristoranti? Finalmente è stato svelato ogni cosa.

4 ristoranti è un programma amatissimo dal pubblico di Alessandro Borghese. E’ in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno ed è appunto condotto dall’apprezzatissimo chef Borghese. Dal 2016 viene riprodotto anche su Cielo e in seguito su TV 8, dopo la messa in onda sulla piattaforma. Il format vede in primo piano la sfida di 4 ristoratori che possono appartenere ad una data località geografica o hanno in comune il tipo di cucina.

Sono proprio i proprietari che molte volte sono i cuochi del locale a dare un voto agli altri sotto il controllo di Alessandro. Tutto però potrebbe ribaltarsi con il voto finale dello chef. Infatti, avrete visto, è capitato molte volte che grazie al voto di Borghese la situazione si capovolgeva.

La domanda che i telespettatori si pongono spesso è: chi paga alla fine il conto? Il pensiero comune è che questo sia pagato dalla produzione o addirittura dallo stesso conduttore. E’ davvero così? A svelare ogni cosa è stato un ex partecipante della trasmissione: vediamo che cosa ha raccontato.

Alessandro Borghese è uno degli chef più amati e apprezzati. In questi anni è diventato un noto personaggio del mondo dello spettacolo. Infatti lo abbiamo visto in molte trasmissioni televisive e ancora oggi è presente. Uno dei programmi più seguiti condotto dallo chef è 4 ristoranti.

In ogni puntata si sfidano 4 ristoratori. Dopo essersi seduti al tavolo nel locale di uno di loro, gli altri tre insieme al conduttore ordinano cosa vogliono mangiare. Dopo aver gustato le pietanze ricevono il conto e in seguito danno un voto. Anche lo chef dà il suo giudizio: questo è molto importante perchè potrebbe capovolgere il punteggio. Tra le domande più gettonate, in molti si chiedono chi paghi il conto alla fine. Qualcuno pensa sia la produzione del programma, altri invece il presentatore stesso. Ebbene, non è così! A svelare ogni cosa è stato Cosmopolitan che ha ripreso l’intervista di Urban Post di un concorrente della seconda edizione Ruggeri Mignini.

Sembrerebbe, secondo quanto riportato, che non è né la produzione a coprire le spese né Alessandro Borghese ma che siano i ristoratori stessi: ne eravate al corrente? Ovviamente partecipare al programma 4 ristoranti porta una bella pubblicità anche se spesso può essere anche un’arma a doppio taglio. Infatti se per caso dovesse capitare che i voti non siano così alti e anche i commenti non siano dei migliori, questo giudizio potrebbe influenzare anche i clienti del locale, non credete? Sta di fatto che, come abbiamo detto, ‘sembrerebbe’ che a pagare il pranzo o la cena siano gli stessi proprietari o chef del ristorante.