Robert De Niro, episodio terribile: cosa gli è capitato

Spiacevole e terribile episodio per Robert De Niro, non riusciamo a crederci: cosa è capitato all’amatissimo attore? Scopriamo di più

Classe ’43, nato nella magnifica Manhattan, il nome di Robert De Niro non passa mai inosservato. L’attore di origini statunitensi ha anche la cittadinanza italiana, lo sapevate? Il motivo è dovuto al fatto che i suoi nonni avevano origini italiane.

E’ considerato l’attore più pagato al mondo. Star di fama mondiale, attore, regista, produttore cinematografico; Robert De Niro è sicuramente uno dei volti iconici nel mondo dello spettacolo. Ha di fatti fatto la storia del Cinema. Amatissimo dal pubblico e seguitissimo, il noto attore statunitense si è guadagnato un successo davvero incredibile nel corso della sua carriera. Ha interpretato sulla scena i ruoli più disparati mostrando di fatti le sue qualità di attore e la sua capacità di sapersi calare in panni sempre diversi per dare voce a personaggi dalle mille sfaccettature. Questa volta però l’episodio che vede protagonista Robert De Niro non appartiene alla scena di un film. E’ tutta realtà. Un terribile episodio, quello che gli è capitato è davvero incredibile. Scopriamo di più insieme.

Robert De Niro, brutto episodio per l’attore: quello che gli è successo è terribile

Vive nell’Upper East Side all’interno di un appartamento di lusso. Lo spiacevole episodio che vede sotto le luci dei riflettori Robert De Niro ha davvero dell’incredibile. E’ stata la BBC a riportare l’accaduto. Tutto è successo qualche giorno fa, precisamente Lunedì 19 Dicembre. Era notte, le 02:45 circa e l’attore si trovava al piano di sopra a dormire quando nel frattempo una donna al piano di sotto si è introdotta all’interno dell’abitazione di Robert De Niro per derubarlo. La vicenda ha immediatamente scatenato grande scalpore. La donna che è entrata in casa dell’attore aveva intenzione di rubare i regali di Natale che Robert De Niro aveva ormai riposto sotto l’albero.

Il tentato furto però è stato sventato in poco tempo dalla polizia stessa e la donna è stata naturalmente arrestata. Già nota però alle forze dell’ordine per ulteriori possibili atti vandalici compiuti, era tenuta d’occhio a causa di diversi precedenti penali. L’attore però non è stato di certo ignaro di tutto perché disturbato dai rumori provenienti dal piano di sotto si è naturalmente svegliato per andare a vedere cosa stesse succedendo. Come fa sapere la BBC che ha cercato di mettersi in contatto con il suo agente, l’attore è in buone condizioni di salute, non ha avuto un contatto con la donna e non gli è accaduto nulla. A quanto pare non ha voluto lasciare dichiarazioni di alcun genere in merito alla vicenda che lo ha visto, purtroppo, protagonista.