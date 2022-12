Federica Pellegrini ha mostrato gli addobbi di Natale: impossibile non notare il suo albero, ha una grande luminosità e molti dettagli.

Federica Pellegrini il 27 agosto 2022 si è sposata con Matteo Giunta. L’ex nuotatrice aveva svelato della sua relazione, mantenuta segreta per diversi anni, soltanto l’anno scorso. Sono diversi i motivi che l’hanno spinta a tenere nascosto il rapporto. A Verissimo, durante una puntata in cui era ospite, ha spiegato che lo hanno fatto perchè non volevano un coinvolgimento che non fosse prettamente sportivo.

La proposta di matrimonio è arrivata ad ottobre del 2021. Federica al tempo pubblicò uno scatto che non lasciava spazio a dubbi. Giunta era inginocchiato con l’anello tra le mani e si scambiavano un bacio. In basso alla meravigliosa immagine lei scrisse: “Io e te e tutto il mondo fuori. Si”. Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin in cui erano presenti entrambi l’allenatore di nuoto fece sapere che le aveva fatto la proposta di matrimonio in un albergo a Venezia. In realtà questa era la seconda opzione ma prima ancora aveva pensato di chiederglielo in modo diverso.

Per evitare gli occhi indiscreti dei paparazzi preferì fare la proposta in hotel. Ed è così che quest’anno ad agosto sono diventati marito e moglie. Nei prossimi mesi, inoltre, in molti già lo sapranno, li vedremo insieme come coppia a Pechino Express. Il reality vedrà la conduzione di Costantino Della Gherardesca e di Enzo Miccio. Intanto però la coppia sembra godersi questo periodo di festa e come tutti, anche loro hanno addobbato casa. Federica sul suo canale instagram ha mostrato gli addobbi di Natale: l’occhio non può cadere sull’albero, l’avete visto?

Federica Pellegrini ha mostrato sui social gli addobbi di Natale: l’albero si fa notare, è bellissimo

Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno mostrato sui social come hanno addobbato casa visto il periodo natalizio. Abbiamo così potuto ammirare le luci piene di colori e gli alberi, tutti con tantissimi oggetti e le stelle in alto. Anche Federica Pellegrini ha pubblicato una foto con gli addobbi fatti nella sua dimora.

In particolare ha scattato un’immagine in cui si vede l’albero di Natale. Chi la segue avrà visto quanto è bello: è ricco di colori, con tanti oggetti e ci sono dei dettagli che si fanno proprio notare. L’ex nuotatrice ha infatti messo in basso, intorno alla maestosa struttura, dei peluches molto carini che ovviamente richiamano alla perfezione questa festa magica.

L’albero invece presenta numerose palline di colore verde ma ci sono, prestando una maggiore attenzione, anche di altre tonalità, come rosse. Ci sono pure piccoli cuori con disegni dettagliati. In alto invece c’è un grande fiocco rosso a strisce e un altro peluche, più piccolo. Vi piace come ha addobbato questo spazio?