A casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è già Natale: avete visto come hanno addobbato l’albero? Difficile non farsi incantare da tanta bellezza.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più belle e apprezzate dal pubblico. Nel 2021 si sono sposati con rito civile mentre quest’anno, il 14 maggio, hanno coronato il sogno di sposarsi con rito religioso. L’ex velina ha indossato nel giorno magico un abito meraviglioso che ha lasciato tutti senza parole. Il vestito scelto era in pizzo con le maniche lunghe ricamate e un velo pieno di particolari bellissimi.

Per l’acconciatura optò per un raccolto dove da dietro scendeva il velo. La coppia ha scelto il Lago di Como per le promesse d’amore. La cerimonia dopo il sì ha avuto luogo in una storica villa dove la magia sembrava circondare ogni angolo. Giorgia e Filippo sono genitori di una bambina mentre la showgirl ha avuto la prima figlia dalla precedente relazione. I due sono molto social e amano condividere con i follower tanti momenti passati insieme.

Nei mesi scorsi hanno più volte pubblicato foto in cui erano in vacanza. Ora però è il momento di condividere altro dato che sta per arrivare il Natale. In vista di questa nuova festività, come molte persone, anche loro hanno già fatto e abbellito l’albero: l’avete visto? Difficile non farsi coinvolgere da tanta bellezza.

A casa di Giorgia Palmas e Filippo Magnini è già Natale: hanno addobbato l’albero con tantissimi particolari

Siamo all’inizio di Dicembre e non manca moltissimo alla celebrazione del Natale. Molte persone si sono già date da fare per realizzare l’albero e qualcuna anche il presepe. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo non sono da meno e in questi giorni, qualcuno, ha mostrato il suo albero su instagram o sugli altri profili web. Lo hanno fatto pure Giorgia Palmas e Filippo Magnini che hanno ripreso ogni cosa sui social.

La coppia qualche giorno fa ha condiviso un video in cui mostravano le varie fasi di realizzazione. Il risultato è bellissimo: hanno aggiunto tanti piccoli oggetti, tutti brillano di luce e di colori diversi ma sono ben in linea. Ecco il loro albero:

Come potete osservare non hanno badato ad addobbi, ne hanno aggiunti tanti. Ci sono molte palline di diversi colori, rosse super luminose, grigie, qualcuna più piccola di colore bianco e altre dalla tinta rossa fuoco. Hanno acceso anche le luci che sono ben evidenti dato che dal video luccicano. L’albero di Giorgia e Filippo è molto grande, sembra essere maestoso, è inoltre ricco di particolari che lo rendono davvero bello: “Il nostro alberello“, hanno scritto a corredo del post. Difficile non notarlo se si entra in casa: a voi piace come lo hanno realizzato?