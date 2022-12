Per Natale ci vuole un centrotavola che ti faccia fare bella figura: ecco come puoi farne uno molto originale ed elegante

Ecco qualche idea per realizzare un centrotavola di Natale economico ma di grande effetto: ti basterà davvero poco per stupire tutti.

Natale è sempre più vicino e ovviamente anche le occasioni di ritrovarsi a tavola per i consueti pranzi e cene con i familiari. Se siete tra coloro che prevedono di ospitare almeno una volta in casa vostra i parenti, comprendiamo benissimo che, come ogni anno, l’organizzazione del menu e di tutto il resto sia piuttosto impegnativa. Come spesso accade, però, con dei semplici trucchetti il lavoro può essere alleggerito e velocizzato ottenendo comunque risultati eccellenti.

Una delle scocciature più fastidiose, inutile dirlo, è cercare di addobbare al meglio la tavola. Soprattutto perché, diciamoci la verità, ripetere le stesse decorazioni ogni anno non è affatto entusiasmante. E’ importante trovare ispirazioni nuove anche per questo dettaglio che a in una ricorrenza del genere assume particolare importanza.

Una tavola natalizia elegante e ben curata contribuisce sicuramente ad una miglior riuscita del cenone o del pranzo e, dopo tanta fatica fatta ai fornelli, non si può rischiare di perdersi proprio su una simile inezia, giusto? Bene, allora non fatevi cogliere impreparati: abbiamo qualche idea davvero interessante riguardo ai centrotavola. Questi addobbi sono gettonatissimi in occasioni del genere, ma è vero anche che, con i tempi che corrono, spendere troppo in gingilli che poi non useremo per un anno intero non è una buona idea. Ecco allora qualche idea semplice ed economica per un centrotavola che aggiungerà un tocco di classe ed allegria al vostro banchetto di Natale.

Questi centrotavola di Natale faranno faville e ti faranno risparmiare un bel po’

Palline, pigne, fiocchi, legno, candele: sono questi gli oggetti simbolo per eccellenza del Natale. Non possono quindi mancare nei centrotavola che prepareremo per decorare alla perfezione il nostro pranzo o il nostro cenone!

Per quanto riguarda il legno, possiamo metterne dei dischi in ordine di grandezza, dal più grande al più piccolo, unendoli l’uno sopra l’altro con della colla. Sul più piccolo attacchiamo dei portacandele e negli spazi vuoti inseriamo pigne, bacche, palline, agrifogli, ecc.

I dolci sono onnipresenti durante le festività di fine anno, quindi possiamo utilizzarli per il nostro centrotavola: mettiamo in dei barattoli di vetro dell’ovatta in cui fisseremo i classici bastoncini di caramelle. Abbelliamo anche i barattoli con fiocchi colorati e palline e a fine pasto, gustiamoci i dolcetti!

Con delle piccole pigne, invece, possiamo ricreare degli alberelli: coloriamo le pigne di bianco o di verde e il gioco sarà fatto.

Con il minimo sforzo e un po’ di fantasia, realizzeremo dei piccoli capolavori divertendoci e senza spendere praticamente nulla. Quale idea vi alletta di più?