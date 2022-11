Come preparare la tavola di Natale per quest’anno: non puoi lasciarti sfuggire questi dettagli

Non farti cogliere alla sprovvista dal Natale: ecco qualche idea per preparare la tavola del cenone in base alla moda di quest’anno.

E’ uno dei luoghi comuni più ascoltati, ma c’è da ammettere che è proprio vero: il tempo vola e se appena una settimana fa ci stavamo chiedendo cosa fare di bello per il ponte di Ognissanti, ora ci ritroviamo già pieno ‘mood natalizio’. Il Natale è da sempre la festività più attesa dell’anno e non esiste momento più magico per i bambini. I giorni che lo precedono sono però spesso carichi di stress, tra gli ultimi regali da acquistare e il cenone da preparare.

Oltre al menu da stabilire cercando di accontentare tutta la famiglia, c’è un dettaglio che non andrebbe trascurato e cioè l’allestimento della tavola. Sia per il cenone del 24 dicembre che per il pranzo del 25, è importante non sfigurare per quanto riguarda decorazioni, tovaglie, posate e quant’altro. Dopotutto, anche l’occhio vuole la sua parte, no?

Questo poi sarà un Natale speciale visti gli ultimi due anni che il mondo intero ha affrontato a causa della pandemia e altre brutte notizie. La voglia di festeggiare insieme alle persone più care è particolarmente sentita e l’entusiasmo per organizzare tutto nei minimi dettagli non manca. Cerchiamo quindi di capire in anticipo quali sono gli accessori, le decorazioni e tutte le novità 2022 in fatto di tavole natalizie.

Non sai come preparare la tavola di Natale? Dai un’occhiata a queste idee

La moda si evolve costantemente in tutto, anche per quanto riguarda il Natale. Ogni anno le tendenze cambiano e nuovi tipi di addobbi sono pronti a conquistarci. Innanzitutto, le decorazioni della tavola dovrebbero essere intonate al resto degli addobbi della casa e lo stile più gettonato sarà sicuramente quello minimal.

Per quanto riguarda i colori, in questo 2022 a tavola domineranno i toni chiari e caldi, ma anche i tradizionali oro e argento, il verde, l’arancione, il corallo e le varie tonalità del marrone. Potreste optare anche per il rosa, ma sarà meglio ‘sdrammatizzare’ accostandolo a tinte neutre come il grigio, il bianco e il panna.

Per un risultato di sicuro effetto, la tovaglia scelta deve essere intonata a piatti, bicchieri e posate ed è consigliabile creare dei contrasti con i tovaglioli. Una tovaglia rossa, ad esempio, è perfetta abbinata con l’oro.

A Natale, si sa, gli accessori vanno per la maggiore: la tendenza di quest’anno è quella di riciclare oggetti vintage, anche recuperati da vecchi bauli di famiglia, come ad esempio delle palline di qualche decennio fa. Un’idea per sfruttarle potrebbe essere quella di metterle in un’alzatina a mo’ di centrotavola. Via libera poi anche agli immancabili accessori tipici scandinavi, come casette e soldatini colorati da usare anche come segnaposto.

E voi avete già iniziato a sentire l’atmosfera natalizia?