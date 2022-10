Basta una manciata di amido di mais per risolvere un bel pasticcio: non crederai ai tuoi occhi!

Basta una sola manciata di amido di mais per risolvere un bel pasticcio: quando vedrai il risultato non crederai ai tuoi occhi!

Come abbiamo già visto all’interno di alcuni nostri precedenti articoli, nella vita di tutti i giorni il metodo migliore per risolvere tantissimi problemi domestici è quello di ricorrere ai classici rimedi della nonna.

Basti pensare all’uso dell’aceto per igienizzare superfici e pavimenti oppure al potere sgrassante del bicarbonato di sodio o del succo di limone. Insomma, per ogni inconveniente le nostre nonne hanno sempre una soluzione a portata di mano.

A tal proposito, anche quest’oggi vogliamo proprio parlarti di un trucchetto semplice e geniale per poter dire addio per sempre ad un bel pasticcio. Ti basterà procurarti una manciata di amido di mais ed il gioco è fatto. Guarda un po’ qua con i tuoi stessi occhi.

Gli usi alternativi

Generalmente l’amido di mais è usato in cucina in tantissimi modi diversi. Per esempio, è impiegato per addensare salse, zuppe, minestre e vellutate oppure per rendere più soffici prodotti da forno come torte e lievitati. Tuttavia, è un ingrediente estremamente utile anche in circostanze differenti. Ecco, quindi, finalmente svelati alcuni utilizzi alternativi:

pulire tappeti: basta cospargerlo sulla superficie, lasciarlo in posa per circa 20 minuti e poi passare l’aspirapolvere;

basta cospargerlo sulla superficie, lasciarlo in posa per circa 20 minuti e poi passare l’aspirapolvere; lucidare l’argenteria: mescolalo con un po’ d’acqua ed applica il composto ottenuto con una spugnetta;

mescolalo con un po’ d’acqua ed applica il composto ottenuto con una spugnetta; lavare i vetri: mischialo insieme ad acqua, aceto e succo di limone e spruzza la soluzione sui vetri;

mischialo insieme ad acqua, aceto e succo di limone e spruzza la soluzione sui vetri; eliminare i cattivi odori: molto utile soprattutto per le scarpe. Ne basta una manciata all’interno ed il gioco è fatto;

molto utile soprattutto per le scarpe. Ne basta una manciata all’interno ed il gioco è fatto; alleviare dolore e prurito: se lo applichi sulla parte del corpo interessata è efficace contro scottature e punture di insetto.

Questi sono solo alcuni esempi, ma l’elenco potrebbe di fatto continuare.

Basta una manciata di amido di mais per risolvere un bel pasticcio

Al di là degli usi alternativi sopra elencati, sveliamo ora qual è il trucchetto di cui ti stiamo parlando oggi. In pratica, versando una manciata di amido di mais su vestiti e tovaglie puoi eliminare una volta per tutte le macchie d’olio. Incredibile, non è vero? Eppure è proprio così.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa devi fare. Per prima cosa, inumidisci l’alone d’unto con un po’ d’acqua e cospargilo con un po’ di amido di mais. Dopodiché, lascia agire per qualche istante, rimuovi la polvere in eccesso con l’aiuto di una spazzola dalle setole dure e metti il capo in lavatrice per procedere con il normale lavaggio.

In questo modo, il risultato finale è garantito. Se, invece, la macchia d’olio è secca puoi provare anche a sfregare del sapone di Marsiglia. Ripeti l’operazione finché l’alone non sarà sparito e poi lava a mano o in lavatrice.