Valentino Rossi, tutti notano il dolcissimo dettaglio sull’albero di Natale: che meraviglia

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno mostrato ai fan il loro albero di Natale: spunta una sorpresa davvero molto tenera.

Si amano alla follia Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello e ogni giorno che passa appaiono sempre più innamorati e felici insieme. Lo scorso marzo, il campione di MotoGP e l’influencer hanno anche raggiunto il traguardo più importante ovvero la nascita della loro primogenita Giulietta dopo aver dato mesi prima l’annuncio ai fan attraverso i social in modo piuttosto originale.

“Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, aveva scritto sotto una foto pubblicata su Instagram che ritraeva lo sportivo vestito da medico mentre auscultava con lo stetoscopio il pancino della compagna.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, il famoso pilota aveva manifestato chiaramente la sua intenzione di diventare padre visto che dopo aver incontrato Francesca Sofia ha sentito che si trattava della donna della sua vita. “È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta”, aveva detto.

Ora che la piccola vivrà il primo Natale della sua vita insieme alla mamma e al papà, questa ricorrenza assume tutto un altro significato per la coppia. Con delle storie su Instagram, la Novello ha condiviso con i follower le immagini dei suoi addobbi di Natale ed è spuntato un dettaglio che ha colpito tutti.

Valentino Rossi, l’albero di Natale contiene una dedica super speciale: i fan sono senza parole

Le festività saranno davvero memorabili in casa Rossi quest’anno: a rendere tutto ancora più magico ci sarà la ‘principessa’ arrivata da 9 mesi ad illuminare la vita dei giovani genitori, insieme dal 2017. Entrambi si stanno godendo al massimo tutte le fasi di questa prima fase della sua crescita apprezzando ogni singolo momento della loro nuova vita.

Proprio a dimostrazione di quanto sia grande la loro gioia, sia Valentino che Francesca hanno voluto fare le cose in grande anche per celebrare la festa più attesa dell’anno. Lo si è visto dalle Ig story della modella che ha documentato attraverso le immagini tutte le fasi del lavoro svolto. Il finto abete di notevole statura è ricoperto da decorazioni bianche e rosse ed illuminato da lucine fredde. Non manca il puntale dalla forma di stella argentata e ogni dettaglio è curato alla perfezione.

Impossibile non restare incantati dalla dedica appesa all’albero per la bimba. Su un cuore rosa appare la scritta “Il primo Natale di Giulietta”, con tanto di data per immortalare questo momento così felice per l’intera famiglia.

Un albero davvero favoloso che dona alla casa un’atmosfera fiabesca ed un gesto tenerissimo che ha sciolto il cuore di tutti.