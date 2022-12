Fai attenzione alle luci sull’albero di Natale: usa questo trucchetto per non appesantire la bolletta e non rinunciare alle tue decorazioni.

La sentite anche voi? È l’aria di Natale, che finalmente è arrivata ad avvolgere le nostre giornate ed illuminare il nostro cuore. E, a proposito di illuminare, è tempo di decorazioni! C’è chi lo ha già fatto da diverse settimane e chi, invece, lo prepara per l’8 dicembre, come da tradizione. Quel che è certo è che, anche quest’anno, non si può dire di no all’albero di Natale!

Rosso e oro o blu e argento, qualsiasi colore scegliate per le decorazioni, il magico abete illuminato non può mancare nelle vostre case. Ma quanto consumano le mille lucine che utilizziamo per decorare l’albero? È una domanda che, quest’anno più che mai, le famiglie si pongono, essendo un momento decisamente delicato dal punto di vista economico. Il caro prezzi e l’aumento shock delle bollette non sta facendo passare un bel periodo a tantissime famiglie, che hanno deciso di utilizzare metodi e accorgimenti per evitare sprechi e consumi eccessivi in casa, dall’acqua, alla luce fino al gas. Come fare con le luci dell’albero? Ebbene, non rinunciare a decorare la tua casa per Natale! Con questi piccoli trucchetti potrai vivere la magia delle feste senza gravare sulla bolletta.

Albero di Natale, come risparmiare in bolletta senza rinunciare alle luci

Hai deciso di risparmiare in casa per alleggerire le tue bollette e non sai se addobbare il tuo albero per Natale? Non rinunciare alla magia di questo periodo! Esistono alcuni semplici trucchetti per evitare consumi eccessivi, senza dover dire no alle lucine natalizie. Il primo consiglio, fondamentale, è quello di sbarazzarti di vecchie luci: si, quelle che hai nello scatolone da anni e anni.

Anche se alcune funzionano ancora, consumano molto ma molto di più della luci a led: scegli queste ultime per illuminare il tuo albero di Natale e risparmierai tantissimo, ridurrai l’impatto ambientale e ti dureranno anche di più. Purché tu le accenda con moderazione! È proprio questo uno degli errori più pericolosi legati all’albero di Natale: quanti di noi lo dimenticano acceso quando escono o, addirittura, quando vanno a dormire? Uno spreco inutile ed assolutamente evitabile. Essere avvolti dalla luce natalizia è meraviglioso quando siamo in cucina o in salotto, ma è decisamente inutile tenere acceso l’albero quando non lo vediamo. Come risolvere il problema se ce ne dimentichiamo? Puoi collegare le luci ad un timer, in modo da tenerle ‘on’ solo quando è necessario.

Lo stesso discorso, ovviamente, vale per le luci che utilizziamo per decorare il balcone o gli spazi esterni: tienile accese solo se è necessario e non avrai brutte sorprese a fine mese. Buone feste luminose a tutti!