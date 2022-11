Rincaro bollette non ti temo! Lava i piatti a mano e segui questi passaggi: risparmierai tantissimi soldi

Che incubo il rincaro bollette! Lava anche tu i piatti a mano e segui questi semplicissimi passaggi: solo così risparmierai tantissimi soldi.

Tra gli argomenti che stanno più al cuore di tutti, c’è sicuramente il rincaro bollette degli ultimi anni! A partire dal gas fino alla luce elettrica, le utenze hanno raggiunto dei costi davvero impressionanti, che non permettono a tutti di dormire sonni tranquilli. Com’è possibile poter risparmiare?

Già ci è capitato di raccontarvi come sia possibile poter risparmiare sulle bollette, abbattendo di parecchio i costi delle utenze. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato come si può riscaldare casa senza l’ausilio dei termosifoni. Oppure, come si risparmia sulla bolletta della luce eliminando dalla nostra quotidianità una cattiva abitudine col forno. Oggi, invece, vogliamo spiegarvi come si possono abbattere i costi della bolletta dell’acqua scegliendo i lavare i piatti a mano.

Seppure sia utilissimo, non si può affatto dire che la lavastoviglie sia economica. A questo punto, quindi, non ci resta che dirvi di risparmiare sulla bolletta o mettendo in pratica alcuni consiglio che vi abbiamo recentemente dato oppure lavare i piatti a mano! Se anche voi scegliete quest’ultima opzione, sappiate che ci sono alcuni accorgimenti da avere se si vogliono risparmiare ancora di più soldi a fine mese. Capiamone qualche cosa in più da vicino.

Se lavi anche tu i piatti a mano devi assolutamente seguire questi passaggi: risparmierai anche in bolletta

È sicuramente una delle più grandi invenzioni di sempre, ma – al di là dei costi che sono davvero eccessivi – non tutti hanno in casa una lavastoviglie che aiuta a lavare tutto quello che occorre in cucina. Se da una parte, infatti, sono in tantissimi coloro che utilizzano questo elettrodomestico, dall’altra sono ancora più numerosi coloro che preferiscono lavare i piatti a mano, risparmiando ancora di più in bolletta. Anche tu fai parte di questa persone? Se sì, sei incappata proprio nell’articolo giusto!

Se anche tu hai l’abitudine di lavare i piatti a mano, sappi che anche in questo caso ci sono delle accortezze da seguire se si ha l’intenzione di ridurre ancora di più il costo dell’acqua sulla bolletta, ma anche di detersivo e gas. Che cosa occorre fare per prima cosa? La risposta è semplicissima: bisogna lasciare in ammollo i piatti. Riempite, infatti, il vostro lavello della cucina, versateci qualche goccia di detersivo e lasciate lì per qualche ora le vostre stoviglie. In questo modo, anche lo sporco più ostinato verrà completamente rimosso. Fatto questo primo e doveroso passaggio, servitevi di una miscela di bicarbonato, sale grosso, aceto e limone e passate a pulire definitivamente tutti i vostri piatti. Vi assicuriamo che in questo modo non solo sarà tutto più pulito e disincrostato, ma anche tutto lucente.

Cosa aspettate? Provateci anche voi!