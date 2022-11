Rincaro bollette: dici ‘addio’ a questa brutta abitudine col forno e risparmierai tantissimi soldi

Che incubo il rincaro bollette! Dici ‘addio’ a questa brutta abitudine col forno ed inizierai a risparmiare tantissimi soldi: chi l’avrebbe mai detto!

È l’incubo con cui, da diversi mesi a questa parte, gli italiani stanno facendo i conti: il rincaro bollette! A partire da quella legata all’energia elettrica fino a quella dell’acqua e del gas, tutte le utenze sono drasticamente aumentate, provocando non pochi problemi a chi non riesce a pagarle per intero.

In attesa di scoprire se, già nei prossimi mesi, le bollette subiranno un lieve decollo o meno, non possiamo fare a meno di spiegarvi quanto possiamo essere già noi stessi a far diminuire le loro cifre. Certo, non possiamo fare moltissimo, avete ragione, ma almeno possiamo iniziare ad avere quelle accortezze che sicuramente potranno esserci d’aiuto a fine mese. Siamo certi, ad esempio, che un po’ tutti hanno una ‘cattiva’ abitudine quando utilizzano il forno. Ebbene. Se iniziassimo a dirle addio, siamo certi che riusciremo a risparmiare tantissimi soldi. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Dici ‘addio’ a questa brutta abitudine col forno e vedrai che risparmierai tanti soldi in bolletta

Tutti noi siamo soliti commettere degli ‘errori’ in cucina! Avreste mai immaginato, ad esempio, che conservare il limone in frigo non era altro che una bruttissima abitudine? Noi assolutamente no e non possiamo nascondervi che siamo rimasti letteralmente sorpresi quando l’abbiamo scoperto. Anche quello di cui vi parleremo tra qualche istante è un gesto che commettiamo tutti, che non solo sbagliamo ma ci permette di far arrivare la bolletta davvero alle stelle.

È arrivato l’autunno e con esso è arrivato il momento di preparare i nostri cibi preferiti al forno. Che sia una semplicissima parmigiana di melanzane o anche le amatissime castagne, sono davvero tantissimi quei pasti che possono essere cucinati sotto al forno. Se vi dicessimo, però, che dietro a questo metodo di cucinare si nasconde una vera e propria brutta abitudine che fa aumentare le bollette, ci credereste?

Siamo certi che anche voi siete soliti aprire e chiudere lo sportello più volte per controllare la cottura delle pietanze o, addirittura, accedere il forno molto tempo prima per pre-riscaldarlo. Ebbene. Sono proprio questi piccoli gesti che possono essere veramente evitati e che possono fare lievitare la bolletta della luce. Il consigliamo, quindi, che vi diamo per evitare che l’utenza dell’energia elettrica arrivi alle stelle è quello di non aprire e chiudere lo sportello in modo che il calore non si disperda completamente. Ma non solo. Non serve pre-riscaldare il forno troppo tempo prima, ma lo si può accendere anche solo 5 minuti prima dell’infornata. Ed, infine, cuocete più pasti insieme. In questo modo, quindi, risparmierete tempo e fatica.

Seguirete anche voi i nostri consigli?