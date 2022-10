Non la solita parmigiana: questa variante super gustosa farà impazzire proprio tutti; un gusto unico ed inimitabile.

Lei non ha bisogno di presentazioni. Sua Maestà la parmigiana è uno dei piatti più amati della nostra tradizione culinaria. Uno di quei piatti che ti mancano tantissimo quando sei lontano da casa, perché solo mamma o nonna la sanno fare così gustosa. Premettendo che la classica parmigiana di melanzane è sempre una scelta giusta, con cui non si sbaglia mai, c’è una variante altrettanto saporita che siamo certi metterà d’accordo tutti.

Il procedimento di base è lo stesso: bisogna creare dei gustosissimi strati! Al posto della melanzana, però, utilizzeremo un altro ingrediente ‘top’. Il risultato finale sarà unico e i tuoi invitati a pranzo o cena si leccheranno i baffi. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Una parmigiana diversa dal solito che farà innamorare tutti: l’ingrediente segreto

Lo sappiamo, è impossibile stancarsi della classica parmigiana di melanzane, ma se oggi cerchi una ricetta gustosa e altrettanto ottima siete nel posto giusto. Si tratta di una pietanza la cui preparazione riguarda proprio quella della parmigiana, ma non servono assolutamente le melanzane. Di cosa abbiamo bisogno?

Delle nostre amate patate! Buonissime in tutti i modi, le patate possono dare vita ad un delizioso pasticcio che, appunto, si può definire una parmigiana bianca. Come procedere? Il segreto, come abbiamo detto, è creare gli strati e, quindi, le patate vanno tagliate a fette, dopo averle bollite per circa dieci minuti. Essendo un piatto ‘bianco’, al posto del sugo di pomodoro puoi aggiungere la besciamella, che renderà gli strati cremosi all’ennesima potenza… che bontà! Iniziamo la preparazione partendo proprio dalla besciamella, che metteremo sul fondo della pirofila, prima di iniziare con i vari strati. Dopo il primo strato di patate, è il momento del condimento: l’ideale è aggiungere prosciutto cotto e provola ( o scamorza), ma potrete sbizzarrirvi con gli ingredienti che più vi piacciono, per una ricetta del tutto personalizzata. Non dimenticate di aggiungere besciamella, sale, pepe e formaggio grattugiato ad ogni strato! E una volta arrivati alla fine?

Sull’ultimo strato aggiungiamo una maggiore quantità di formaggio grattugiato, che creerà una croccante copertura, e un filo di olio. Lasciate cuocere tutto per circa 45 minuti in forno statico preriscaldato a 180 gradi: il risultato sarà incredibile.. e super filante! Farà impazzire grandi e soprattutto piccini. Oltre ad essere una scelta gustosa, poi, è anche comoda…

Se non avete tempo di preparare la vostra parmigiana di patate al momento, potete assemblare il tutto anche uno o due giorni prima, conservando in frigorifero ricoperta da pellicola trasparente. Non è un’idea geniale? Non vi resta che indossare il grembiule e mettervi all’opera.