Non gettare via l’acqua di cottura della patate: non immagini neanche come può tornarti utile; il trucchetto che non tutti conoscono per le pulizie di casa.

Fritte, al forno o a gateau. In qualsiasi modo si decida di cucinarle, le patate sono assolutamente irresistibili. È uno degli ortaggi più utilizzati in cucina perché permette di preparare le pietanze più svariate, che fanno impazzire grandi e piccini. Ma se vi dicessimo che le patate possono tornarvi utili anche nelle faccende domestiche?

In particolare, facciamo riferimento all’acqua di cottura delle patate, che in molti sono soliti gettare al termine della preparazione. Ebbene, è un grande errore, oltre che uno spreco. Proprio quell’acqua può trasformarsi in un valido alleato per le pulizie di casa. O meglio, di alcuni oggetti specifici presenti nelle nostre case.. Di cosa parliamo? Vi raccontiamo tutto!

L’acqua di cottura della patate può aiutarti a risolvere un grande problema in casa

Lo avrai fatto milioni e milioni di volte, ma hai sempre commesso un grande errore. Invece di buttare via l’acqua di cottura delle patate puoi riutilizzarla in un modo impensabile, ma super efficace. Come tanti ingredienti naturali e ‘culinari’, anche questo ti permetterà di risolvere un fastidioso problema in fatto di pulizie di casa. L’acqua dove sono state cotte le patate è ricca di amido e sali minerali ed è perfetta da utilizzare in diversi modi, anche lontano dalla cucina.

Primo tra tutti quello legato alla pulizia di stoviglie e oggetti in argento. Proprio così, l’acqua di cottura delle patate è perfetta per rendere lucida la vostra argenteria, che tornerà a brillare come appena nuova. Il segreto è immergere i tuoi oggetti in argento nell’acqua in cui sono state lesse le patate: importante farla prima raffreddare! Lasciali in ammollo per circa un’ora per poi risciacquare ed asciugare delicatamente, con un panno pulito. Se necessario, nei punti di maggiore sporco e ossidazione, potrete strofinare una patata cruda Il risultato sarà ‘wow’: che luccichio! Addio argento annerito con questo metodo semplice e, soprattutto, economico: vi farà risparmiare fatica, ma anche soldi, non dovendo ricorrere a prodotti chimici e detergenti specifici per la pulizia di questo materiale. Come sempre, i rimedi della nonna si rivelano super funzionali!

Un metodo che potrete utilizzare, ovviamente anche per dare nuova vita ai tuoi gioielli in argento, che torneranno come nuovi. Ma non è finita qui! L’acqua di cottura della patate è ottima anche per la salute delle vostre piante!

La presenza di amido e sali minerali la trasforma in un perfetto fertilizzante, che farà crescere le tue piante più velocemente . Assicurati che si sia raffreddata e che sia priva di sale prima di annaffiare i tuoi vasi: il tuo angolo verde ti ringrazierà!