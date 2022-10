Sempre belle da vedere, sono anche utili in casa: queste piante sono perfette già a Novembre, piantale adesso e vedrai che meraviglia!

Tenere delle piante in casa, così come sul balcone o in terrazzo, è un ottimo modo di decorare casa senza troppa fatica. Certo, vanno curate e seguite con attenzione, ma basta poco per farle durare a lungo e tenerle sempre rigogliose e belle da vedere. Sono sempre molto utili in casa e puoi piantarle in vaso già da novembre: la lista delle piante piante.

Non solo belle da vedere, alcune possono tornarci anche utili. Basti pensare alle piantine di basilico o rosmarino, che se coltivate in casa ci permettono di avere questi ingredienti amatissimi per condire le nostre pietanze sempre a disposizione e pronte all’uso.

Oggi vedremo quali sono le migliori per il mese di Novembre, sicuramente regaleranno alla nostra casa e ai nostri balconi un aspetto magico e fiabesco che tutti vorranno emulare!

Quali piante scegliere a Novembre: le puoi piantare in questo periodo, sono perfette

Divideremo le piante in due categorie: quelle di abbellimento e quelle utili. Iniziamo dunque con le seconde, che ovviamente richiederanno un certo spazio, come un piccolo orto in giardino o sul terrazzo.

A Novembre, infatti, è il momento migliore per piantare cipolle, aglio ma anche prezzemolo e rucola. Tutti ingredienti che sicuramente non mancano mai in cucina e che possiamo coltivare da noi invece che acquistarli. Sono abbastanza resistenti al periodo invernale e questo le rende perfette da piantare in questo periodo. Passiamo adesso, invece, ai fiori, che di sicuro non vogliamo far mancare per un tocco di colore ed eleganza.

Iniziamo dal Giglio, una meraviglia della natura dai toni candidi e l’aspetto regale. Resistono bene al freddo, l’importante è che il terreno non sia mai troppo bagnato, occorre dunque ripararli in caso di pioggia. Sono una meraviglia e donano un’eleganza davvero eccezionale.

Passiamo quindi ai tulipani. Si tratta di un altro fiore capace di resistere bene a basse temperature, per questo piantarlo a Novembre è una buona idea: sboccerà anche se siamo in inverno e sarà uno spettacolo indimenticabile. Ricordiamo di lasciare un po’ di distanza tra l’uno e l’altro, ne hanno bisogno.

Concludiamo questa lista con una vera opera d’arte: l’Iris. Dal profumo inconfondibile e la nuance spettacolare, sono forse tra i più belli da vedere. Anche in questo caso il freddo non li scalfisce, purché ce ne prendiamo cura nel modo giusto. Occhio dunque alla giusta profondità a cui andrete a piantarli e riparateli in caso di pioggia o neve. Per il resto, il freddo non li rovina, sono davvero resistenti. Una vasta scelta, non c’è che dire!