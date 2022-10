Bonus bollette, cambia tutto: il nuovo piano interesserà molte famiglie

Spunta un nuovo bonus bollette che cambierà la situazione di molte famiglie: cosa prevede il piano del nuovo Ministro Giancarlo Giorgetti.

Sono giorni di fuoco per il nuovo Governo di Giorgia Meloni che si trova ad iniziare il suo mandato in uno dei periodi più critici per l’economia dell’intero Paese. I rincari delle bollette dell’elettricità, della benzina e di altri beni di prima necessità hanno messo in una situazione davvero complessa migliaia e migliaia di italiani. Ci sono poi altre questioni che richiedono una soluzione rapida e concreta come quella del reddito di cittadinanza.

Seppur adottando vari accorgimenti per limitare i consumi, cominciando dal risparmio su prodotti casalinghi e dall’evitare gli sprechi del cibo, per moltissime famiglie il prossimo inverno rappresenta un’incognita che genera non pochi timori. Altra faccenda molto discussa è l’accesso anticipato alla pensione che, se da un lato favorirebbe l’occupazione giovanile, dall’altro non è privo di punti controversi. Diversi piani sono sul tavolo del Presidente Meloni che insieme alla sua squadra dovrà impegnarsi a sciogliere ‘nodi’ assolutamente non facili.

Proprio al fine di trovare una soluzione che alleggerisca il peso sulle spalle dei cittadini, il nuovo Esecutivo sta cercando di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del Bonus bollette introdotto dal Governo precedente. Quest’ultimo aveva esteso l’indennità anche alle famiglie con ISEE al di sotto dei 12mila euro. Ora, l’idea sarebbe di realizzare una nuova estensione ad altre famiglie.

Nuovo Bonus bollette: cosa sta succedendo

Con la conversione in Legge del DL Aiuti-bis, è stato vietato alle imprese di aumentare unilateralmente le bollette alle famiglie che potranno contestare eventuali incrementi delle cifre da pagare. Nel caso che l’azienda ritenga insostenibili i costi della fornitura rispetto a quanto pagato dal cliente, potrà rivolgersi ad un giudice.

Ora, l’ultimo aggiornamento sui possibili sostegni agli utenti riguarda i limiti imposti dal collegamento del Bonus bollette all’ISEE, che di fatto escludeva dall’agevolazione molte famiglie che superavano i 12mila euro pur avendo ugualmente grosse difficoltà. Alla luce di questa evidenza, il neo Ministro di Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti sta valutando l’ipotesi di incrementare questo sostegno destinandolo ad un maggior numero di famiglie. Si starebbe prendendo in considerazione l’idea di tagliare le bollette indipendentemente dall’ISEE, decisione che rappresenterebbe certamente una grande svolta.

Altro punto preso sotto esame dal Ministro Giorgetti è quello delle morosità: il periodo di salvaguardia per coloro che non pagano la bolletta potrebbe arrivare a 6 mesi anziché 40 giorni come accade attualmente. Un notevole lasso di tempo prima che venga disposto lo stacco della luce rispetto a quanto previsto finora.

Il Bonus bollette non collegato all’ISEE potrebbe cambiare di nuovo uno scenario che preoccupa l’intera nazione. Non resta che attendere per capire se il piano sarà tradotto in realtà.