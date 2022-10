Quali sono secondo Altroconsumo i supermercati dove in questo periodo conviene fare la spesa

L’inflazione non ha inciso sui prezzi di tutti i supermercati: vediamo dove conviene fare la spesa secondo l’indagine di Altroconsumo.

Far quadrare i conti in questo periodo può diventare un vero grattacapo per molti italiani: l’aumento dei prezzi di beni e servizi dovuto al tasso di inflazione, che ha raggiunto l’8,4%, rende più complicata la gestione dell’economia familiare. Una situazione che rischia di portare a conseguenze pesanti se non si cerca di correre ai ripari a cominciare dalla cifra che spendiamo quando facciamo la spesa.

Anche i supermercati ovviamente hanno innalzato i prezzi dei prodotti, ma un’inchiesta svolta da Altroconsumo tra il 7 marzo e il 1°aprile 2022 ha rilevato che il dato non riguarda tutte le catene. Le categorie prese in considerazione sono 126 tra cui: prodotti alimentari, casalinghi, per la cura della persona e il cibo per animali.

L’analisi ha riguardato 1.100 punti vendita per oltre 1,6 milioni di prezzi. E’ stata fatta in 5 regioni, dove, di ogni marchio, sono state esaminate almeno 9 punti vendita. In base a quanto emerso dall’indagine, scegliendo quello più economico, una famiglia di 4 persone può risparmiare fino a 3.350 euro in un anno. I discount presi in considerazione, invece, sono stati analizzati in tutta Italia.

Supermercati e inflazione: dove conviene fare la spesa per risparmiare

Prima di procedere, bisogna ricordare che, per combattere la concorrenza dei discount, le grandi catene hanno inserito della loro offerta anche pro­dotti a marchio commerciale (o del distributore), che hanno un costo più basso del 10-15% rispetto a quelli con il brand delle aziende di marca.

Per valutare una classifica del genere, è importante partire dal tipo di spesa. Questa può essere mista, cioè composta sia da prodotti di marca sia da quelli col marchio del distributore, che sono meno cari. Per i clienti che adottano questo comportamento, le catene più convenienti sono Famila superstore e Dok. I prezzi più alti, invece, si trovano al Carrefour Ipermercati e al Bennet.

Per chi acquista solo prodotti di marche di grido, conviene rivolgersi a Esselunga oppure ai suoi Superstore, ai Famila o al Conad. Tali brand hanno prezzi meno differenziati.

Se invece si è interessati solo a prodotti economici e quindi anche ai discount, ovviamente tra questi ultimi, i supermercati e gli ipermercati, sono i discount ad essere più vantaggiosi. Più nello specifico, Aldi ed Eurospin detengono il primato del risparmio; poi troviamo Prix discount, IN’S mercato e Lidl.

Subito dopo questi discount, all’ottavo e nono posto troviamo due supermercati classici: parliamo di Esselunga Superstore ed Esselunga, i quali offrono una vasta gamma di prodotti con etichetta gialla Smart. In questo caso però, il costo supera comunque del 9 e del 12% quelli di Aldi ed Eurospin.

