Niente detersivi, aceto o bicarbonato: guarda cosa uso per pulire e sgrassare il forno

Voi cosa usate per pulire o sgrassare il forno? Dite ‘addio’ a detersivi, aceto o bicarbonato: ti insegno un metodo facile e veloce.

Sono tantissimi gli elettrodomestici che danno parecchio filo da torcere nelle case! A partire dalla lavatrice, su cui vi abbiamo recentemente svelato un trucchetto, fino al forno, sono diversi quegli oggetti elettrici che sono indispensabili, ma che sono parecchio fastidiosi per pulire! Quante volte vi è capitato di essere letteralmente disperati perché – nonostante l’utilizzo di detersivo, aceto o bicarbonato – lo sporco non è stato eliminato del tutto? Con l’articolo di oggi, vogliamo svelarvi un piccolo trucco per pulire e sgrassare fino in fondo il vostro forno!

Cari amanti delle pulizie, ci rivolgiamo proprio a voi: sapete com’è possibile pulire e sgrassare il forno a fondo e, soprattutto, senza un minimo sforzo? Con questo piccolo trucco che stiamo per svelarvi, vi assicuriamo che la fatica sarà ridotta praticamente a zero ed anche i costi sono piuttosto minimi. Dimenticate, quindi, l’utilizzo di detersivi, bicarbonato ed aceto e date il benvenuto ad altro prodotto incredibile, che – appena provato – cambierà radicalmente le vostre vite.

Come pulire e sgrassare il forno con un prodotto strabiliante: userete solo questo da ora in poi

Coi tempi che corrono e il rincaro delle bollette – anche se ultimamente vi abbiamo parlato di una splendida notizia in merito – è sempre meglio risparmiare e ridurre all’osso le spese ‘extra’. Quando, però, si ha in mente di cucinare una bella lasagna o pasta al forno, diciamoci la verità, non c’è risparmio che tenga! L’unica cosa che fa parecchio preoccupare tutti gli amanti delle pulizie, è lo sporco che si accumula ovunque. Come fare, quindi, per pulire e sgrassare fino in fondo il forno? Anche voi siete abituati ad utilizzare dell’aceto bianco, i ‘classici’ detersivi sgrassanti ed anche un po’ di bicarbonato? Anche noi eravamo soliti farne uso, ma da quando abbiamo scoperto questo nuovo e velocissimo ‘metodo’ la nostra vita è completamente cambiata.

Anche noi eravamo parecchio titubanti quando abbiamo iniziato a mettere in pratica questo metodo, ma sin dal primo passaggio abbiamo notato delle grosse differenze e non l’abbiamo più lasciato. Curiosi di sapere com’è possibile sgrassare un forno? La risposta è semplicissima: vi occorre una saponetta di Marsiglia ed una bacinella con dell’acqua fresca e il forno sarà più pulito di prima! Anche il procedimento da eseguire è semplicissimo: bagnata la saponetta nell’acqua ed iniziato a grattare lì dove è lo sporco. Infine, rimuovete tutta la schiuma e la sporcizia con un panno umido. Davvero facilissimo, non credete?

Da oggi, dite ‘addio’ alle fastidiose incrostazioni del forno: col sapone di marsiglia risolverete la gran parte dei vostri problemi. Provateci anche voi, il risultato vi lascerà di stucco.