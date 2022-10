Su quali prodotti e quanto si risparmia al Discount rispetto al classico supermercato: incredibile!

Su quali prodotti e quanto si risparmia al Discount rispetto al classico supermercato: quali sono più o meno i prezzi.

Siamo in un periodo molto difficile, l’economia è al centro dell’attenzione: il motivo? Tutto è aumentato! Davanti a questa crescita enorme dei prezzi le famiglie stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Già prima non era facile arrivare a fine mese adesso sembra davvero impossibile. Uno stipendio non basta e molte volte anche due non sono sufficienti.

Una famiglia che in media ha tre figli deve fare i salti mortali per arrivare alla fine del mese ancora con qualche soldo in tasca. Ma lo stesso capita anche per le coppie che vivono da sole. Le bollette sono ormai al centro della discussione di tutti, i cittadini chiedono delle azioni concrete per far sì che questa complicata situazione cambi. Al momento, sembra ancora che tutto sia in alto mare. Anche fare la spesa in un supermercato è diventato quasi una cosa inaccessibile.

Per questo molte persone preferiscono comprare al discount dove rispetto al classico negozio di alimentari il prezzo di alcuni prodotti è inferiore. Ma quali sono quelli su cui si risparmia? Vi facciamo una breve lista.

Negli ultimi mesi c’è stato un aumento dei prezzi, che sia per i prodotti alimentari o per le fonti di energia. Il pane, la pasta e tutti gli altri alimenti hanno subito un incremento del costo assurdo tanto da spiazzare le famiglie. Queste infatti spesso non riescono ad arrivare a fine mese. La situazione era già molto difficile prima, adesso è diventata insostenibile.

Ecco perchè vogliamo informarvi sulla differenza del costo dei prodotti tra il discount e il supermercato: vediamo qual è più o meno quanto si risparmia. La pasta che viene mangiata da tutti, al supermercato il prezzo si aggira intorno all’ 1, 42 euro al chilo, mentre al discount si ferma intorno all’1,25. Naturalmente dipende anche dal tipo e dal nome del supermercato. Il latte fresco sta nel primo intorno all’1,32 euro al chilo, nel secondo invece costa circa 1,10. Il pane, che ha subito un incremento pazzesco, sta nel supermarket anche intorno ai 5 euro al chilo, mentre nel discount arriva fino a 3,70.

Già da questi primi prodotti citati potete notare una notevole differenza di prezzo. E’ inevitabile che la spesa si preferisca farla nel secondo posto. Le patate si vendono nel primo a 1,98, nel secondo a 1,76. Bisogna fare attenzione, perchè in alcuni discount potreste trovare un costo più alto anche del supermercato classico. Magari prima di fare una spesa potete girare tra i vari alimentari che sono nella vostra zona, in modo tale da vedere più o meno le differenze. Questa sembra essere l’unica soluzione, al momento, per risparmiare.