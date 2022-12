Dopo Vite al Limite è completamente irriconoscibile: trasformazione da pelle d’oca! Com’è oggi

Dopo la sua partecipazione a Vite al Limite è completamente irriconoscibile: la sua è una vera trasformazione da pelle d’oca, com’è oggi.

Senza alcun dubbio, conoscerete il programma Vite al Limite. In onda in America col titolo ‘600 ib-my life’, il docu-reality racconta le avventure di quelle persone che, stanche di quei chili di troppo e della vita che erano costretti a svolgere, scelgono di rivolgersi al dottor Nowzaradan.

Il percorso che ogni paziente inizia nella clinica di Houston dura circa 12 mesi e prevede chiaramente delle regole. Chiunque si rivolge al medico chirurgo iraniano, infatti, non solo deve seguire la dieta impostogli, ma anche fare psicoterapia e allenamento. Nulla di trascendentale, da come si può chiaramente comprendere, ma che ha messo spesso in crisi i pazienti, mettendoli in condizioni di abbandonare tutto.

La protagonista di questo nostro articolo, però, non rientra affatto tra quei pazienti che sono stati messi in difficoltà da queste ‘regole’. Anzi, lei è riuscita a rispettarle per filo e per segno ogni cosa che le è stata detta, ottenendo dei risultati impressionanti. Come sta oggi? L’abbiamo rintracciata su Facebook e non abbiamo potuto fare a meno di constatare quanto oggi – a distanza di quasi 10 anni da Vite al Limite – sia completamente irriconoscibile. Una trasformazione da pelle d’oca, ve lo assicuriamo. Eccola qui.

Completamente irriconoscibile grazie a Vite al Limite oggi: trasformazione shock

Nel corso delle diverse edizioni di Vite al Limite, non si sono alternate solo brutte storie o drammi, ma anche vicende totalmente spizzanti. È l’esempio Marla McCants, protagonista di questo nostro articolo. Ancora prima di iniziare il suo percorso, la paziente del dottor Nowzaradan si è raccontata alle telecamere del programma ed ha giustificato i suoi 363 kg. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che l’attaccamento al cibo le sia venuto quando è stata vittima di un terribile episodio.

Era solo una ragazzina quando Marla si è resa conto di non voler continuare più la sua storia d’amore col suo fidanzatino dell’epoca. Quest’ultimo, però, anziché accettare la ‘sconfitta’ e lasciarla andare, ha pensato bene di rapirla, tenendola segregata per diverso tempo. Lei fortunatamente è riuscita a fuggire e a far arrestare il suo compagno, ma si può chiaramente comprendere che l’avvenimento ha fortemente scioccato la McCants tanto farle trovare nel cibo il suo unico rifugio.

Mamma di tre figlie ed ancora troppo giovane per farsi badare da loro, Marla si è resa conto che in quello stato non poteva più andare avanti. E, superati i 350 kg, ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan. Ai tempi del programma, il suo peso è arrivato a circa 242 kg, ma ad oggi sembrerebbe essere ancora di più inferiore. Molto attiva sui social, Marla adora condividere scatti di sé e mostrare a tutti il suo cambiamento. Guardatela oggi, vi assicuriamo che è completamente irriconoscibile dopo Vite al Limite:

Una trasformazione da pelle d’oca, non credete? Marla ha continuato a dimagrire dopo Vite al Limite ed è oggi è decisamente bellissima.