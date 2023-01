Cosa deve assolutamente fare un bambino poco prima di praticare uno sport: è molto importante prima di ogni allenamento.

Praticare uno sport è molto importante per mantenere il corpo in fase di attività, ma anche, soprattutto se si comincia fin da piccoli, per spronare i bambini alla disciplina e al rispetto delle regole. Molte persone si mantengono in forma praticando una qualsiasi attività fisica e seguendo naturalmente un’alimentazione sana. Questo non vuol dire seguire sempre una ‘dieta’ rigida ma semplicemente avere una maggiore cura per il nostro piano alimentare.

Solitamente durante la settimana siamo più attenti a quello che mangiamo e lo sono ancora di più coloro che fanno allenamento. Ci concediamo di tanto in tanto un fuori pasto e nel fine settimana, se dobbiamo mangiare fuori, cerchiamo di equilibrare i nutrienti ingeriti qualche giorno prima. Anche per i bambini vale lo stesso solo che loro essendo piccoli hanno bisogno di una maggiore attenzione.

I pasti devono essere bilanciati e anche i fuori pasto. Quelli che praticano poi uno sport devono ingerire determinanti nutrienti dato che quando si inizia l’allenamento si perdono molte energie e il corpo ha bisogno di essere rifornito. Soprattutto, parliamo in questo caso dei più piccoli. Ogni bambino prima di fare attività fisica deve assolutamente fare questo: è molto importante non dimenticarlo mai.

Cosa deve fare assolutamente un bambino prima di praticare uno sport: è necessario farlo prima di ogni allenamento

Fare allenamento fin da quando si è piccoli è molto importante non solo per mantenere il corpo in salute ma anche per spronare un bambino alla disciplina e all’educazione. Fare una vita sedentaria sin dall’infanzia non è un buon incoraggiamento. Inoltre per coloro che fanno attività è importante prendere atto di alcune consapevolezze: i bambini prima di ogni allenamento lo devono fare.

I più piccoli quando praticano uno sport devono assolutamente ingerire tutti i nutrienti necessari per mantenere il corpo sano. Come riporta il sito Ilgiornaledelcibo, che ha chiesto al dietista Francesco Arcidiacono alcune informazioni sulla ‘dieta’ da seguire per i bambini che fanno sport, ci sono alcuni punti da tenere in considerazione. Il piano alimentare dei piccoli che praticano allenamento deve essere equilibrato e contenere tutti i macronutrienti. Devono esserci sempre carboidrati, grassi, proteine, minerali e devono essere bilanciati tra i vari pasti e spuntini. Ovviamente è importante che bevano molto durante il giorno.

Come fa sapere il dietista, prima di ogni attività fisica è bene proporre delle pietanze che contengano carboidrati complessi ma in dosi piccole. I bambini possono mangiare del pane integrale con la marmellata o anche un frutto con un pacco di crackers. E’ importante che introducano sempre qualcosa prima di fare uno sport ma anche dopo per recuperare nuovamente le energie. Naturalmente questi sono solo consigli, è bene sempre chiedere agli esperti.