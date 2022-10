Non sono al forno, ma questi biscotti faranno ugualmente felici i tuoi bimbi: li prepari in soli 5 minuti, impensabile

Questi biscotti non sono assolutamente al forno, ma faranno ugualmente felici i tuoi bambini: li prepari in soli 5 minuti, che gusto!

La merenda: uno dei momenti preferiti di ogni bambino! Quando ritorna da scuola, ogni piccino è solito trascorrere il pomeriggio insieme alla sua mamma e al suo papà intento a giocare, divertirsi e, perché no, anche a mangiare un gustosissimo snack. Che sia qualcosa di già di pronto o, addirittura, di cucinato insieme, lo spuntino rappresenta sempre un momento importantissimo della giornata e di perfetta condivisione con i propri genitori.

Avete già pensato cosa fare mangiare ai vostri bimbi questo pomeriggio? In occasione di Halloween, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, potreste cimentarvi insieme ai più piccoli nella preparazione di succulenti biscottini ‘spaventosi’. Se, invece, non volete assolutamente accendere il forno e volete preparare qualcosa di molto più veloce, vi consigliamo questi biscotti non cotti al forno. La preparazione, vi assicuriamo, vi impiegherà solo 5 minuti del vostro tempo e sarà semplicissima da eseguire. Quello che, però, non possiamo fare a meno di anticiparvi è solo questo: il suo gusto risulterà ugualmente imperdibile. Iniziate a prendere carta e penna, ne vedremo delle belle!

Non sono i classici biscotti al forno: si preparano in soli 5 minuti e sono di una bontà spaventosa

Se anche tu sei alla ricerca di una merenda veloce e sfiziosa per i tuoi bambini, non possiamo fare a meno di consigliarti questi biscotti non cotti al forno. Si preparano in soli 5 minuti, come dicevamo precedentemente, e tutto quello che ti occorrerà saranno: uova, lievito per dolci, farina e burro. Degli ingredienti semplicissimi, direste in voi. In effetti, è proprio così, ma questo non esclude il loro gusto. Potrete farcirli come più vi piace, rendendo felicissimi i vostri piccoli. Volete la ricetta? Procediamo prima con la lista degli ingredienti e le loro quantità:

Una bustina di lievito per dolci;

70 gr di burro;

Zucchero a velo quanto basta;

1 solo uovo;

200 gr di farina;

Preparati tutti gli ingredienti, procediamo immediatamente con la preparazione.

In un recipiente bello capiente, versate la farina con il burro ed iniziate ad impastare con le mani; Raggiunta la consistenza desiderata, aggiungete il lievito per dolci, lo zucchero al velo ed infine l’uovo, impastando sempre con le mani; Dopo che si è formato un bel ‘panetto’, copritelo e lasciatelo crescere per poco meno di 15 minuti nel vostro frigo; Trascorso il tempo necessario, prendete la vostra pasta, stendetela su un tagliere e, con le formine che più vi piacciono, iniziate a ritagliarla.

Una volta fatto questo, non ci resta che procedere con la cottura dei nostri biscotti. Se non è al forno, come saranno? La risposta è semplicissima: in padella! Adagiate i vostri biscotti in una padella antiaderente e fateli cuocere per circa 3 minuti a lato.

Che siano ‘al naturale’ o farciti, questi biscotti in padella faranno impazzire i vostri bimbi.