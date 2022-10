Prepara anche tu questi biscotti di Halloween: impiegherai solo 5 minuti e i tuoi bambini ne saranno felicissimi

Prepara insieme ai tuoi bambini questi succulenti biscotti di Halloween: impiegherai solo 5 minuti e il gusto sarà pazzesco.

È arrivato il momento più ‘spaventoso’ dell’anno: Halloween! Siete pronti a divertirvi insieme ai vostri figli, fratellini o sorelline ad intonare la classica frase ‘dolcetto o scherzetto’? Mancano pochissimi giorni al weekend da paura, eppure in tantissimi non vedono l’ora di mascherarsi e di andare in giro a spaventare un bel po’ di persone.

Orma è una vera e propria tradizione ed è per questo che, anche quest’anno, è davvero impossibile far mancare sulle nostre tavole gli amati biscotti di Halloween. Gustati ed amati sia da piccini che grandi, la preparazione di questi piccoli dolcetti rappresenta un ottimo passatempo per i nostri bambini, ma anche un gradito modo di trascorrere del tempo insieme a loro e giocare a suon di farina, zucchero e molto altro ancora. Anche voi non vedete l’ora di vivere questo momento con loro e volete sapere a tutti i costi la ricetta? Vi assicuriamo che prepararli sarà davvero semplicissimo ed impiegherete solo 5 minuti.

Prepara coi tuoi bambini questi biscotti di Halloween: sarà semplicissimo

Non solo caramelle e dolciumi vari, ma anche biscotti che i bambini hanno preparato insieme alle loro mamme e i loro papà in occasione di Halloween: sarà una ricorrenza che in tantissimi ricorderanno e che, soprattutto, porteranno sempre nel cuore! Siete curiosi, però, di sapere com’è possibile fare questi dolci direttamente a casa vostra? La ricetta, come dicevamo, è davvero semplicissima e il tempo che impiegherete è ridotto all’osso. Procediamo con ordine, però! Scopriamo prima quali sono gli ingredienti che ci occorreranno e poi conosciamo passo passo il procedimento da eseguire.

Per questi golosissimi biscotti di Halloween ci occorre:

Scorza di arancia – a proposito di quest’agrume, avete letto la ricetta di questo ‘insolito’ ciambellone?; 2 uova; 1 pizzichetto di sale; 100 gr di zucchero; 1 burro piccolo; 75 gr di farina

Per decorare i vostri biscotti, invece, vi servirà dello zucchero a velo e del cioccolato o fondente o a latte. Elencati tutti gli ingredienti, non ci resta che spiegarvi il procedimento:

Prendete una ciotola bella capiente ed iniziate ad inserirci la farina, precedentemente setacciata con un colino, lo zucchero, lo scorza di arancia (se gradite, potete anche usare la scorza di limone); Unite le tre uova e mescolate il tutto; Fate sciogliere il vostro burro a bagnomaria ed unitelo al composto, mescolandolo intensamente; Foderate la teglia del vostro forno con della carta apposita ed iniziare a versare il vostro impasto, facendo delle piccoli cerchi; Fate cuocere il tutto per circa 5 minuti a ben 200 gradi; Quando vedete che i vostri biscotti hanno assunto un colore abbastanza dorato, inseriteli ancora bollenti in uno stampo di quelli che si usano per i cupcake per dare loro le sembianza di un fantasmino; Fateli raffreddare negli stampi ed, una volta tirati fuori, iniziate a disegnare gli occhietti e la bocca.

I vostri biscotti di Halloween sono pronti all’assaggio: vedrete che risultato pazzesco!

Sono davvero diversi i tipi di biscotti che potrete fare coi vostri bimbi. Tutti, però, saranno buonissimi e gustosi.