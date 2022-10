Aggiungi questo ‘insolito’ ingrediente al tuo ciambellone e vedrai che sapore! Ne usciranno tutti matti

Aggiungi questo ‘insolito’ ingrediente al classico ciambellone e vedrai che avrà un sapore pazzesco: provateci, ne usciranno tutti matti.

L’autunno è ormai iniziato da un pezzo e a ricordarcelo non sono solo le miti temperature di questo ultimo periodo, ma anche i pasti ‘soliti’ di questa stagione. In primis, sicuramente ci sono le castagne – su cui recentemente vi abbiamo raccontato un piatto veloce e facile da preparare – ma anche il ciambellone non è affatto da meno. Con questo dolce, sicuramente farete felici tutti i vostri bambini, ma aggiungendo questo ‘insolito’ ingrediente, farete leccare i baffi anche ai più grandi.

Certo, il ciambellone è uno di quei dolci che può essere cucinato sia d’inverno che d’estate, ma diciamoci la verità: con le alte temperature di quei mesi estivi, chi è vorrebbe accendere il forno? Decisamente nessuno, ne siamo certi! La scelta più giusta da fare, quindi, è quella di cucinarlo in pieno autunno e, magari, di aggiungere un qualcosa che lo rende completamente diverso da tutte le altre classiche ricette. Noi siamo pronti a raccontarvi di quell’insolito ingrediente che se aggiunto al vostro dolce, lo renderà super appetitoso e gustoso. Siete curiosi di saperne di più? Vi assicuriamo che una volta provato, non vi stancherete mai!

Non è il solito ciambellone: aggiungi questo ingrediente e gustati la novità, imperdibile

Recentemente, vi abbiamo raccontato la ricetta ‘light’ del ciambellone, ma adesso siete curiosi di conoscerne un’altra totalmente nuova ed inedita? Alla ‘classica’ preparazione di questo dolce – su cui recentemente vi abbiamo svelato il segreto per farlo risultare alto, soffice e morbido – si può aggiungere un insolito ingrediente che ve lo renderà ancora più gustoso.

Tra i tanti frutti tipici dell’autunno, la zucca rappresenta alla grande questa stagione. Che sia dal colore arancione intenso oppure no, che abbia un sapore dolciastro o no, con la zucca sono davvero tantissimi i piatti che possono essere preparati. Se vi dicessimo che è proprio questo l’ingrediente insolito di questo nostro ciambellone, ci credereste? In diverse occasioni, abbiamo svelato che questo è un tipo di frutto che può essere utilizzato come primo piatto, contorno e dolce, ma l’avreste mai immaginato che si sarebbe potuta fare una gustosa torta? Scopriamo insieme, però, sia tutti gli ingredienti che occorrono e sia il procedimento da mettere in pratica.

3 uova;

1 scorza di arancia;

circa 230 gr di farina 00;

metà bicchiere di latte;

1 bustina di lievito per dolci;

circa 200 gr di zucchero;

un bicchiere scarso di succo d’arancia;

100 ml di olio di semi;

scarsi 200 gr di zucchero;

una bella metà di zucca;

infine, scaglie di cioccolato.

Se gli ingredienti da utilizzare sono diversi, semplicissimo è il procedimento da eseguire:

Nel vostro frullatore, inserite le carote e zucca, precedentemente tagliate a pezzi più o meno grandi, succo d’arancia, il bicchiere di latto e il filo d’olio; Nel frattempo che il vostro composto si frulli per bene, in un recipiente mettete le uova ed aggiungete lo zucchero; Una volta raggiunto un bel miscuglio, inserite la scorza d’arancia, la farina e il risultato ottenuto dal passaggio numero 1 e continuate a girare; Nel frattempo che girate, mettete anche le vostre scaglie di cioccolato e fate in modo che si amalgamino al composto appena ottenuto; Versate il miscuglio in uno stampo precedentemente imburrato ed infornate il tutto per circa 40 minuti a 180 gradi.

Se avete eseguito tutti i passaggi, vi assicuriamo che il ciambellone che ne uscirà fuori sarà delizioso.

Cosa aspettate? Oggi è Domenica e i vostri cari sicuro si aspettano un dolce: correte a prepararlo? Vi adoreranno!