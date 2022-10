Sei a dieta ma hai voglia di dolce: questo ciambellone è ‘consentito’ ed è facile da preparare

Sei a dieta, ma hai ugualmente voglia di dolce? Questo ciambellone è ‘consentito’ ed è davvero facilissimo da preparare.

Chi è amante del buon cibo, ha seriamente ‘paura’ di mettersi a dieta! D’altra parte, si sa: quando si segue un regime alimentare piuttosto regolare, si devono pur far dei sacrifici! Con questo nostro articolo, invece, vogliamo prendervi per la gola. E spiegarvi che, nonostante la dieta, se avete voglia di qualcosa di dolce, non potete non provare questo ciambellone ultra soffice e morbido. Si, parliamo proprio di quello ‘classico’ della nonna, di cui vi abbiamo recentemente svelato un segreto, ma che ovviamente si abbina alle vostre necessità.

Immaginiamo che vi sia capitato tantissime volte di stare a dieta, ma di avere ugualmente voglia di qualcosa di dolce e di non avere un’opzione adatta. Con questo ciambellone di cui vi parleremo tra qualche istante potrete fare qualche piccolo strappo alla regola. Pensate, si prepara in solo 15 minuti e contiene poco meno di 150 calorie per fetta. Davvero pazzesco, non trovate? Iniziate a segnare su un taccuino tutto quello che vi occorre e il procedimento da eseguire: sarà una passeggiata!

Dolce anche se a dieta: gli ingredienti del ciambellone light

Dieta non ti temiamo! Da oggi è possibile mangiare del dolce anche se si è sotto un corretto e sano regime alimentare. Difficile da credere, vero? Tutto quello che vi occorrerà sarà:

3 uova;

70 g zucchero

130 grammi olio di semi di arachidi;

100 ml di succo d’arancia;

di 250 g farina 00;

1 sola bustina di circa 16 grammi di lievito per dolci;

sola bustina di circa 16 grammi di 1 cucchiaino estratto di vaniglia

1 sale pizzico

Da come si può chiaramente vedere, si tratta di ingredienti che possono essere facilmente rintracciati in qualsiasi negozio di dolci, alimentari o in qualsiasi supermercato. Quello che, però, ci stupisce particolarmente è il fatto che ciascuno di essi ha dei propri benefici, favorendo al nostro organismo un grande apporto di vitamine.

Piccolo consiglio extra: se volete che il vostro ciambellone sia ancora più profumato, potete anche aggiungerci scorze di limone ed arancia grattugiata. Vi assicuriamo: sentirete un profumino davvero delizioso!

Qual è il procedimento?

Una volta acquistati i prodotti, non vi reste che procedere alla preparazione del dolce! Scopriamo insieme tutti i passaggi, ma prima di farlo non dimenticate di preriscaldare il forno a 180 gradi:

Prendete un recipiente abbastanza capiente e versateci al suo interno lo zucchero e le uova. Aiutatevi, poi, col frullatore elettrico ad amalgamare i due composti fino a farli diventare un tutt’uno; Al composto che avete ottenuto con il primo passaggio uniteci un piccolo pizzichetto di sale e l’estratto di vaniglia. Nel caso aveste voluto aromatizzare il vostro dolce con la scorza di limone ed arancia, aggiungeteli al vostro composto ora; Continuate a mescolare, aggiungendo nel frattempo olio e succo d’arancia fino a montarlo per circa 1 minuto; Terminata questa fase, aggiungeteci la farina e il lievito e continuate a montare fino al risultato; Ultimo ed importantissimo passaggio: versate il composto ottenuto in una teglia dal buco al centro che prima, però, avete imburrato ed infarinato; Infornate il vostro ciambellone per circa 40/45 minuti a 180 gradi ed il gioco è fatto.

Vi abbiamo fatto venire l’acquolina in bocca? Come darvi torto! Noi corriamo a prepararlo!