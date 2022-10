Dal salato al dolce: tutto quello che puoi fare in cucina con una semplice zucca; tante idee sfiziose per pranzo, cena e merenda.

È uno dei simboli assoluti dell’autunno. Amatissima dai bambini in vista di Halloween, la zucca è un vero e proprio elemento ‘magico’ per la nostra cucina. Sì, perché permette di realizzare primi piatti, secondi, dolci e sfizi vari!

Se siete stanchi della ‘solita’ ( seppur gustosissima!) pasta e zucca e siete in cerca di idee creative per i vostri pasti, siete nel posto giusto. Ecco qualche suggerimento per divertirvi ai fornelli e deliziarvi a tavola.

La zucca in cucina: ecco alcune idee facili e gustose, dal salato al dolce

Tutti pazzi per la zucca! Il gustoso ortaggio arancione è uno degli ingredienti più versatili della nostra cucina: con la zucca è possibile realizzare le pietanze più svariare, sia per i palati amanti del salato che per quelli che prediligono il dolce. Qualche esempio?

Tra i ‘must’ dell’autunno c’è la crema di zucca, che può essere servita da sola, accompagnata da crostini, o fungere da condimento per altri pasti. Una bontà assoluta e delicata, che metterà d’accordo tutti. Per quanto riguarda i primi piatti, la zucca è perfetta per gnocchi, cannelloni, risotti e lasagne: provate ad abbinarla alla salsiccia o alle patate, il risultato è garantito. Restando sul salato, è possibile realizzar un golosissimo polpettone alla zucca, la parmigiana di zucca o dei veri e propri bastoncini di zucca fritta: potrete tagliarla nella classica forma allungata della patatine e aggiungere sale e spezie. Un’alternativa sfiziosa e super golosa, adatta anche per antipasti aperitivi. E cosa dire della zucca gratinata al forno? Il sapore del parmigiano si sposa benissimo con quello dell’ortaggio: pochi ingredienti per una pietanza che farà leccare i baffi a tutti. Ma non è finita qui…

Come abbiamo detto, il sapore agrodolce della zucca è perfetto anche per realizzare saporiti desserts. Torte, biscotti e ciambelloni alla zucca rappresentano merende soffici e colorate, che fanno felici grandi e piccini. E ancora muffin o crostate, rotolo ripieno e cupcackes: l’ortaggio color arancione è ideale per realizzare i dolci più disparati, a seconda dei vostri gusti e delle vostre preferenze. Per chi ama osare ed è in cerca di qualcosa di diverso, c’è anche questa idea: la cheesecake alla zucca. Vi basterà unire la polpa dell’ortaggio al formaggio spalmabile e procedere alla realizzazione della famosa torta con base croccante. Un’alternativa deliziosa e super originale per le vostre feste.

Insomma, la zucca è la regina indiscussa dell’autunno anche in cucina: potrete servirla in tanti modi e con diverse cotture. Non vi resta che prendere il grembiule e mettervi al lavoro! Qual è la prima ricetta che proverete?