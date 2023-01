Diventa il tuo migliore alleato in gravidanza: non puoi farne a meno, sarà tutto più semplice per le donne in attesa.

La gravidanza è un vero e proprio viaggio: una delle esperienze più emozionanti per una donna, che si prepara a dare alla luce una nuova vita. Un’esperienza da vivere a pieno, godendosi ogni piccolo attimo, che diventerà indimenticabile. Inutile nascondere, però, che nel corso dei nove mesi è importante stare più comode possibili, poiché il peso della pancia comincia a farsi sentire, soprattutto con l’avanzare delle settimane.

A questo proposito, c’è un oggetto ‘magico’ che ogni donna in attesa dovrebbe acquistare. La sua azione è davvero infallibile e rappresenta un validissimo alleato per le future mamme, che non potranno farne più a meno. Mal di schiena, gambe pesanti e doloranti e difficoltà a dormire? Ecco di cosa avrai bisogno. Te lo sveliamo subito.

Questo oggetto è un alleato importante per le donne in gravidanza: comodissimo

La tua gravidanza procede, il pancione cresce e non riesci più a dormire bene di notte? Dormire per tante ore di seguito, senza mai svegliarsi, sembra essere una vera e propria impresa per molte future mamme, soprattutto quando il pancione è diventato davvero ‘ingombrante’. Forse, però, è perché non hanno mai provato un particolare cuscino, super adatto alle donne in gravidanza. Si tratta di un cuscino realizzato appositamente per le donne in attesa, mirato a sostenere nel migliore dei modi il pancione, alleviando fastidi e dolori. Come è fatto?

Si tratta di un cuscino a forma di U, che circonda praticamente il nostro corpo e, ovviamente il pancione. Utilizzarlo è molto semplice: la donna dovrà stendersi sul lato sinistro, poggiando la testa su una delle due estremità del cuscino. L’altra estremità sarà posizionata tra le gambe flesse, precisamente all’altezza delle ginocchia. I benefici che si otterranno con l’utilizzo di questo cuscino sono notevoli, soprattutto per quanto riguarda il mal di schiena: le donne possono trovare un po’ di sollievo quando sono sdraiate e riuscire a dormire più comodamente. Importante sottolineare, comunque, che esistono diverse tipologie di cuscini, non soltanto a forma di U. Ci sono quelli a forma di C o di una forma non perfettamente definita: si tratta di prodotti realizzati con materiali flessibili, che possono essere adattati ad ogni esigenza.

Un aiuto validissimo, che ogni donna dovrebbe concedersi per riposare il più comodamente possibile, in posizione laterale. E non è tutto: alcuni di questi comodi cuscini presentano una doppia funzione e diventano utilissimi anche dopo la nascita del bambino. Proprio così, esistono cuscini adatti anche all’allattamento: cosa aspetti a trovare il modello che fa al caso tuo? Il tuo pancione e le tue gambe doloranti ti ringrazieranno!