Gravidanza, cosa mangiare a Natale per non correre rischi: l’elenco dei cibi vietati e consigliati

Gravidanza, che cosa mangiare a Natale per non correre inutili rischi: ecco svelato l’elenco dei cibi vietati e di quelli consigliati.

Il Natale è un momento magico per la maggior parte delle persone. Un’occasione unica e speciale in cui riunirsi con amici e parenti intorno ad un tavolo e gustare tante deliziose leccornie.

Ad ogni modo, se sei in gravidanza come ben sai dovresti stare molto attenta a che cosa mangi durante le feste. Di certo il fatto di essere in dolce attesa in un periodo dell’anno tanto gioioso sarà ancora più bello per tutta la famiglia, ma non per questo bisogna abbassare la guardia.

Se, quindi, non vuoi correre inutili rischi continua subito a leggere il nostro articolo e scopri quali sono i cibi vietati e quelli invece consigliati.

Gravidanza: cosa mangiare a Natale

Come abbiamo anticipato fin dall’inizio del nostro articolo di oggi, quando si è in gravidanza è quanto mai necessario seguire una dieta corretta, in modo tale da non mettere a rischio la propria salute e quella del bambino.

A Natale, però, quest’impresa potrebbe risultare un po’ più difficile del solito, in quanto tra voglie e tantissimi deliziosi manicaretti il pericolo potrebbe essere sempre dietro l’angolo. Se, però, vuoi stare tranquilla al cento per cento ecco qui pronto per te un elenco dei cibi vietati e di quelli consigliati. Dai un’occhiata qua sotto, ti sarà di grande aiuto.

L’elenco dei cibi vietati e di quelli consigliati

Per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti soprattutto a Natale, se sei in dolce attesa dovresti fare ancora più attenzione del solito a che cosa mangi. Cadere in tentazione in questo particolare periodo dell’anno può essere infatti molto facile. Se, però, non vuoi correre inutili rischi guarda un po’ qua sotto e scopri l’elenco dei cibi vietati e quello dei cibi consigliati. Ebbene, gli alimenti da cui dovresti assolutamente stare alla larga sono i seguenti:

pesce crudo: bollino rosso per sushi, carpaccio e molluschi. Attenzione, perché è da evitare anche il salmone marinato;

bollino rosso per sushi, carpaccio e molluschi. Attenzione, perché è da evitare anche il salmone marinato; carne cruda: questo alimento è molto pericoloso perché può trasmettere molti batteri tra cui quella della toxoplasmosi;

questo alimento è molto pericoloso perché può trasmettere molti batteri tra cui quella della toxoplasmosi; salumi crudi: prosciutto crudo, salame, pancetta, speck, salsiccia fresca e simili;

prosciutto crudo, salame, pancetta, speck, salsiccia fresca e simili; formaggi molli: insieme a questi prodotti ci sono poi anche tutti gli altri derivati da latte non precedentemente cotto;

insieme a questi prodotti ci sono poi anche tutti gli altri derivati da latte non precedentemente cotto; funghi: potrebbero risultare tossici e difficili da digerire;

potrebbero risultare tossici e difficili da digerire; salse fresche varie: generalmente fra gli ingredienti per preparare le salse ci sono le uova fresche che rappresentano un grave rischio per le donne in gravidanza per via della salmonella;

generalmente fra gli ingredienti per preparare le salse ci sono le uova fresche che rappresentano un grave rischio per le donne in gravidanza per via della salmonella; alcolici: meglio ripeterlo, durante tutta la gravidanza sono fortemente sconsigliate le bevande alcoliche.

Tra i cibi considerati sicuri troviamo invece:

formaggi ben stagionati;

tutti i cibi cotti;

salse industriali fatte con uova pastorizzate.

Un discorso a parte lo meritano, infine, le verdure. In questo caso, infatti, è bene sempre accertarsi che vengano pulite alla perfezione prima di essere consumate.