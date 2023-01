Dopo quasi 10 anni da Vite al Limite è irriconoscibile: mai vista così, davvero splendida

A distanza di quasi 10 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite è davvero irriconoscibile: mai vista così prima d’ora, davvero splendida.

Se ai tempi di Vite al Limite la sua partecipazione aveva lasciato tutti sconvolti, rivederla oggi vi sorprenderà ancora di più. Ovviamente, non sappiamo a quanto ammonti il suo peso attuale, ma sfogliando la sua photogallery abbiamo visionato diverse foto che ci hanno permesso di capire come la sua vita sia radicalmente cambiata dopo il programma.

Era esattamente il 2015 ed, in particolare, la terza edizione di Vite al Limite quando la donna si è presentata al cospetto del dottor Nowzaradan con i suoi 276 kg. Certo, la sua obesità non aveva nulla a che vedere con quella di In ogni caso, però, la donna non voleva più convivere con quei chili di troppo che non le permettevano di fare nulla.

Sin dalla sua prima visita col dottor Nowzaradan, la donna si è seriamente impegnata. E, grazie alla dieta del chirurgo, è riuscita ad ottenere un peso impressionante. Oggi com’è? Sono trascorsi quasi 10 anni, ma vederla vi lascerà di stucco.

Vederla oggi dopo 10 anni da Vite al Limite vi impressionerà: è irriconoscibile

Durante il suo percorso nella clinica di Houston, la donna non si è mai persa d’animo. E, nonostante i continui alti e bassi, ha battuto ogni tipo di record. Ancora prima di incontrare il dottor Nowzaradan, infatti, la donna aveva un peso pari a 276 kg, ma quando i riflettori si sono spenti per sempre è riuscita a pesare 154 kg. Insomma, una trasformazione molto simile a quella di Marla McCants. Cos’è successo, però, quando è ritornata a casa?

La sua vita pregressa a Vite al Limite è stata piena di dolore ed ha alimentato la sua ricerca nel cibo per trovare pace, ma quando si è resa conto che c’era poco da fare e che non avrebbe vissuto ancora a lungo, Susan Farmer si è subito messo in carreggiata. Non solo ha seguito per filo e per segno la dieta assegnatole dal dottor Nowzaradan, ma è riuscita ad esaudire anche qualsiasi tipo di richiesta. I dodici mesi vissuti nel programma, infatti, sono stati piuttosto intensi, ma quello che conta sapere è che la bella Farmer è riuscita nel suo intento!

Siete curiosi, però, di sapere che come sta oggi? In molti resteranno davvero a bocca aperta nel vederla oggi, ne siamo certi! Susan Farmer oggi è davvero irriconoscibile. L’abbiamo rintracciata sul suo canale Instagram e, seppure sia poco attiva, i nostri occhi non hanno potuto fare a meno di fermarsi su uno scatto in particolare. Guardatela qui, resterete di stucco:

Insomma, la differenza tra il prima e il dopo è decisamente notevole, non trovate?