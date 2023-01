Durante lo svezzamento queste regole sono importanti: sarà tutto più semplice così

Lo svezzamento è una fase importante ma anche molto delicata della crescita: queste regole sono fondamentali per evitare rischi.

Una delle tappe della crescita del bambino più preoccupanti per le mamme è sicuramente quella dello svezzamento. Si tratta del passaggio dall’alimentazione composta esclusivamente da latte all’assunzione di cibi solidi o altri liquidi. Come si intuisce facilmente, in questa fase è necessaria la massima attenzione da parte dei genitori. Una masticazione non corretta o un alimento tagliato male potrebbero infatti esporre il bebè al rischio di soffocamento.

Il fisico di un neonato differisce da quello di un adulto, teniamolo sempre a mente. Nei bambini piccoli, infatti, le vie respiratorie si restringono nella parte finale come un imbuto e bocconi di cibo troppo grandi potrebbero bloccarvisi più facilmente. Esistono delle regole molto utili che offrono una maggiore sicurezza sotto questo aspetto: conoscerle è davvero fondamentale e riguardano sia il modo di preparare gli alimenti che i comportamenti da mettere in atto.

Prima di passare in rassegna i modi giusti di tagliare determinati cibi e quelli da evitare, precisiamo che il bambino dovrebbe imparare a concentrarsi sull’atto del mangiare. Ciò significa che dovremmo evitargli distrazioni con cellulari, televisione, ecc. Inoltre, occhio al piccolo quando mangia: controlla che le porzioni siano sempre adatte ovvero di piccole dimensioni. Dettaglio da non trascurare mai è la cottura, indispensabile per ammorbidire gli alimenti.

Svezzamento, regole da seguire e cibi da evitare

Partiamo subito dal fatto che per i bambini di età inferiore ai 4 anni, alcuni cibi sono decisamente sconsigliabili. Ci riferiamo a noci, nocciole, e in generale tutta la frutta a guscio intera; banditi anche i pop corn, i chewing-gum e le caramelle.

Per quanto riguarda gli altri, è fondamentale seguire con molta attenzione queste regole al fine di una maggiore sicurezza per il neonato.

tagliare la carne ed il pesce in pezzi molto piccoli che il bambino dovrà mangiare uno alla volta

in pezzi molto piccoli che il bambino dovrà mangiare uno alla volta tagliare in quattro parti gli alimenti di forma rotonda come pomodorini, mozzarelline, uva, ecc.

come pomodorini, mozzarelline, uva, ecc. tagliare i cibi a forma cilindrica come cetrioli, carote e banane non a rondelle, bensì in lunghezza

come cetrioli, carote e banane non a rondelle, bensì in lunghezza vanno bene i formaggi , ma solo se a cubetti e non cotti. In quel caso, infatti, il bambino potrebbero non masticare bene i filamenti

, ma solo se a cubetti e non cotti. In quel caso, infatti, il bambino potrebbero non masticare bene i filamenti la mela e altri cibi duri andrebbero grattugiati

andrebbero grattugiati sì alla pasta, ma solo di formati piccoli

ma solo di formati piccoli frantumare biscotti, cracker e tutti i cibi secchi e duri

ok a sedano e finocchi, ma solo ed esclusivamente senza filamenti

Infine, wurstel e salumi per i piccoli fino ai 4 anni non vanno affatto bene, in quanto particolarmente filamentosi.

Con queste importanti ma semplici regole sul taglio degli alimenti, lo svezzamento sarà molto più agevole e potrai sentirti molto più tranquilla.