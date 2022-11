I tuoi bambini non mangiano legumi? Trasformali con questa ricetta a cui non sapranno dire di no; è davvero gustosissima.

Legumi, che bontà! Uno dei cibi più gustosi della nostra cucina, e dei più nutrienti, da inserire nell’alimentazione sin dalla tenera età. Peccato, però, che molti bambini non siano proprio appassionati a questo tipo di pietanza. “Non mi piace”, quante volte lo abbiamo sentito ripetere ai nostri figli davanti a un piatto di fagioli? Ebbene, non tutto è perduto.

Appurato che è giusto che i bambini, anche i più capricciosi, seguano un’alimentazione sana e variegata ( non fatta di sole merendine e patatine!), non è corretto insistere o costringerli a mangiare qualcosa che proprio non desiderano. Piuttosto, hai provato a proporre loro questo alimento in maniera diversa? Esistono, infatti, diverse alternative alla classica pasta e ceci o alle tradizionali zuppe di legumi. Dei ‘trucchetti’ che ti permetteranno di far consumare i legumi ai tuoi bambini senza che loro se ne accorgano. Come? Te lo sveliamo subito!

Se i tuoi bambini non amano i legumi devi assolutamente prepararli così: impazziranno per questa pietanza!

Non è cosa porti in tavola, ma come lo porti! Con un po’ di fantasia ai fornelli, puoi far mangiare ai tuoi figli alcuni cibi che proprio non vogliono consumare, primi tra tutti verdure e legumi. Nel caso dei legumi, ad esempio, esistono tantissime ricette che ‘trasformano’ questi alimenti in qualcosa che ai bambini piacerà di sicuro. Un esempio? Un gustoso hamburger,

Proprio così, avrà la forma di un hamburger, uno dei cibi più amati dai più piccoli, ma dentro ci saranno delle lenticchie, dei gustosi ceci o fagloli borlotti! Potrete scegliere il legume che preferite o, chiaramente, quello meno amato dai vostri bambini. Un’escamotage che funziona al 100% e, soprattutto, una ricetta facile e veloce da realizzare. Quello di cui avrete è bisogno è, oltre ai legumi, un altro ingrediente che i vostri bimbi ameranno: le patate. Bollitele, schiacciatele e riponetele in una ciotola. Nel frattempo, frulla i tuoi legumi già cotti, insieme al prezzemolo e, se vi va, uno spicchio di aglio. Aggiungete sale e pane grattugiato quanto basta e mescolate bene, in modo da formare un composto compatto, né troppo morbido né troppo duro. Ora il momento più divertente!

Create la forma dei burger con le mani: assicuratevi che il composto non appiccichi e via in forno, a 180 gradi statico, per circa 30 minuti. Prima di riporli in forno, spennellate i burger con olio di oliva e poi tuffateli nel pane grattugiato. Il risultato? Una bontà indescrivibile, che farà impazzire i più piccini, ma non solo!

Potete servirli da soli o realizzare dei saporitissimi panini. Una ricetta alternativa, perfetta anche per chi non mangia carna ma ha voglia di una delizioso hamburger. E voi, ci avevate mai pensato a preparare i legumi così?