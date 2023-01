Forse non lo sai ma il reggiseno per la gravidanza dev’essere precisamente così: non sbagliare! Non potrai più farne a meno.

È un periodo magico per una donna e va vissuto a pieno, godendo di ogni attimo. I nove mesi della gravidanza sono un vero e proprio viaggio per le future mamme, che, settimana dopo settimana, sentono crescere una vita dentro di sé. Un viaggio che va vissuto al meglio e, ovviamente, indossando indumenti quanto più comodi è possibile… Soprattutto partendo dall’intimo.

In particolare, in molte si saranno chieste qual è il reggiseno più adatto da indossare quando si è in dolce attesa. Premettendo che ogni donna deve ascoltare il proprio corpo e scegliere i capi con i quali si trova meglio e che la facciano sentire maggiormente a proprio agio, esistono dei consigli utilissimi per chi ha dubbi. Se sei in cerca di risposte, sei nel posto giusto!

Quale reggiseno scegliere durante la gravidanza: i consigli per non sbagliare

Gravidanza, che emozione! Un’esperienza magica per le donne, che si ritrovano ad affrontare una delle sfide più belle della loro vita. Una sfida durante la quale vedranno il loro corpo modificarsi, sin dall’inizio. Già a partire dalle prime settimane, infatti, molte donne in attesa presentano maggiori rotondità, che riguardano anche il seno.

Nel corso di tutta la gravidanza, il seno aumenterà di volume, arrivando ad aumentare anche di più di una taglia e mezzo. Ogni donna, chiaramente, ha un percorso a sé e vive la gravidanza con sintomi diversi, ma generalmente, soprattutto a partire dal secondo trimestre, il seno tende ad essere sempre più teso, pesante e dolente. È questo il momento di cambiare i tuoi reggiseni, scegliendo modelli adatti a questo nuovo ed emozionante periodo della tua vita.

Chiaramente, la prima cosa che devi cambiare è la taglia: scegli un modello di una taglia più grande, così da non comprimere troppo la zona. Ma quale modello scegliere? Come abbiamo detto, la parola d’ordine deve essere comodità e, per questo, è preferibile optare per reggiseni elastici, senza ferretti, imbottiture o cuciture. Un dettaglio da non trascurare sono le bretelle: scegli un modello con bretelle regolabili, così da adattarle alle tue esigenze del momento, ma non solo. Assicurati che le bretelle siano piuttosto larghe, così da conferire maggiore sostegno, distribuendo il peso in modo uniforme.

Niente paura! Ormai quasi tutti i brand di intimo hanno creato linee e collezioni mirate per il periodo della gravidanza, così da non dover rinunciare obbligatoriamente allo stile: essere incinta non vuol dire rinunciare alla femminilità, al contrario! Non ti resta che acquistare il modello che fa al caso tuo e viverti al meglio questi meravigliosi mesi che non dimenticherai mai.