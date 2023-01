Quanti giochi! Se li ritrovi in tutta casa questa è l’unica ‘salvezza’ per te: fai così

Se tenere in ordine i giochi di tuo figlio sparsi per casa ormai ti sembra una chimera, ecco il trucchetto che ti serve.

Mantenere l’ordine in casa, soprattutto se piena di oggetti, si sa, non è cosa facile. Si ha bisogno di una certa organizzazione e di collaborazione da parte di tutti coloro che ci abitano. Non sono esclusi i più piccoli, che con i loro giochi possono contribuire non poco al ‘caos’. Quante volte ti è capitato di dover fare slalom tra macchinine, bambole, peluche, lego e chissà cos’altro quando entri nella cameretta del tuo bambino/a? E questo vale naturalmente anche per tutti gli altri ambienti della casa.

Una situazione piuttosto frequente, specialmente oggigiorno che i bimbi hanno un’infinità di giocattoli, e che ha il potere di gettare nello sconforto anche le mamme più risolute! Sì, perché anche se provi a far ricorso a tutta la pazienza che hai e riesci a mettere a posto tutto, dopo due giorni ti ritrovi punto e a capo. Ebbene, non ci crederai ma risolvere una volta per tutte questo problema è possibile!

Innanzitutto, è importante sapere che anche il bambino può aiutarti a gestire i suoi giocattoli. Anzi, è importante che impari si da adesso a prendersi cura delle sue cose affinché, come sostiene il metodo Montessori, si rafforzi il suo legame con l’ambiente circostante. Anche se tuo figlio è ancora piccolo, ciò non vuol dire che non possa imparare ad organizzare il suo spazio.

Disponi la sua cameretta in modo che ad ogni area corrispondano determinati oggetti. Fagli capire che i giocattoli vanno riposti in alcuni punti ben precisi della stanza. Ed ecco che qui entrano in gioco le possibili soluzioni da adottare per riunire i vari giocattoli. Pronta a scoprirle?

Cosa fare per non avere più in casa giochi sparsi dappertutto

Stabilita l’importanza di trasmettere al bambino la buona abitudine all’ordine, ci sono alcune strategie che puoi adottare per invogliarlo a collaborare. L’educazione montessoriana suggerisce infatti di mettere a posto insieme a lui un gioco per mostrargli concretamente che questo passaggio è necessario prima di iniziare a giocare con qualcos’altro. Come si dice, l’esempio vale più di mille parole!

La soluzione ideale per garantire un certo ordine nella cameretta e in generale in casa è senza dubbio ricorrere a ceste, bauli e cassapanche. Grazie a questi strumenti, non solo riuscirai a tenere in ordine più facilmente, ma farai contento anche il piccolo, che si divertirà di volta in volta a cercare ciò che attira di più la sua attenzione in una specie di ‘caccia al tesoro’.

Ogni tanto, prova a rivoluzionare un po’ il tutto: inverti ad esempio i giochi contenuti in una cesta con quelli nella cassapanca in modo che tuo figlio possa esplorare e scoprire sempre di più sull’ambiente in cui vive.