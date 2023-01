Una scelta che sta facendo la maggior parte delle donne in gravidanza: lo farai anche tu?

È questa la scelta che sta facendo la maggior parte delle donne in gravidanza: guarda di cosa parliamo, lo farai anche tu?

Per quanto la gravidanza rappresenti uno dei momenti più magici che una donna possa vivere, non si può fare a meno di sottolineare quanto allo stesso tempo si figuri tra i più delicati in assoluto. Soprattutto quando si tratta del primo figlio, la futura mamma presta attenzione ad ogni minima cosa e non tralascia alcun aspetto della gravidanza. È proprio per questo motivo che, secondo uno studio condotto dall’Osservatorio Sanità di Unisalute e l’istituto di ricerca Nomisma, la maggior parte delle donne in gravidanza compie una scelta importantissima.

Avreste mai immaginato che anche l’età paterna fosse importante per il concepimento? Si tratta, come raccontato anche in un nostro articolo, di una ‘scoperta’ davvero clamorosa, che fa venire a galla una verità a cui nessuno aveva mai pensato prima. Se il risultato di questo studio condiviso dal The Guardian è stato sconcertante, altrettanto impressionante è stato quello raggiunto da Unisalute e Nomisma.

Prendendo in considerazione una grandissima fetta di donne incinte, Unisalute e Nomisma sono giunti ad una conclusione che non può assolutamente passare inosservata. Per quanto, infatti, ogni gravidanza è a sé ed ogni donna vive la dolce attesa come meglio crede, sembrerebbe che la maggior parte di esse sia accomunata da una scelta fondamentale. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

La maggior parte delle donne in gravidanza fa questa scelta: di che cosa si tratta

Lo studio portato a termine da Unisalute e Nomisma, come dicevamo precedentemente, è stato piuttosto interessato perché ha sottolineato diversi aspetti della gravidanza che, fino a questo momento, non erano mai stati presi in considerazione. Non solo, infatti, si è compreso quali sono quei controlli medici fondamentali a cui le donne, però, danno poco importanza, decidendo di non sottoporsi affatto, ma si è anche capito qual è l’atteggiamento che ciascuna futura mamma adotta durante il periodo di gestazione. C’è chi, ad esempio, segue attentamente un regime alimentare sano e regolato. E chi, invece, no. C’è chi, inoltre, continua la sua attività fisica e lo svolgimento delle sue azioni quotidiane. E chi no. Insomma, grazie allo studio, si è capito ancora di più quanto ogni donna viva la gravidanza a proprio modo.

Tra tutti questi aspetti che differenziano le donne incinte, ce n’è uno che accomuna circa il 52%. Secondo i risultati dello studio, infatti, la maggioranza delle future mamma fanno una scelta comune in gravidanza. Di cosa parliamo? La risposta è semplicissima: rivolgersi ad un medico privato! Per quanto si abbia la possibilità di farsi seguire da specialisti sia pubblici che ‘a pagamento’, le future mamme preferiscono – almeno per tutta la durata dei nove mesi – lasciarsi consigliare e seguire da medici privati.

Questo aspetto, però, cambia clamorosamente quando si tratta di corsi preparto e parto. Secondo lo studio, infatti, la situazione si ribalta completamente con donne che preferiscono strutture e corsi pubblici.

Un aspetto davvero interessante, non trovate?