Ambra Angiolini, le parole su sua figlia hanno commosso tutti: difficile trattenere le lacrime

Avete letto anche voi le parole che Ambra Angiolini ha dedicato a sua figlia? È davvero difficile trattenere le lacrime!

Era solo una ragazzina quando Ambra Angiolini ha debuttato sul piccolo schermo nostrano, eppure l’attenzione suscitata è stata subito impressionante. Esordita in tv nel programma Bulli e Pupe, l’amata conduttrice ha aumentato ancora di più il suo successo quando, qualche anno dopo, ha preso parte a Non è la rai. E ne è diventata una delle sue protagoniste indiscusse.

Il successo di cui oggi vanta Ambra Angiolini è davvero impressionante. Attrice, conduttrice tv, cantante e conduttrice radiofonica, la simpaticissima romana ne ha fatta di strada dopo il suo esordio. Ed oggi è sicuramente tra i volti più amati della televisione nostrana. Non credete, però, che le ‘sorprese’ siano finite qui. Oltre all’incredibile clamore riscontrato in tv, radio e al cinema, la bella Ambra gode di un impressionante seguito su Instagram. Pensate, il suo profilo conta più di 1 milione di followers. Davvero incredibile, non c’è che dire!

Sul suo canale social ufficiale, Ambra Angiolini condivide davvero ogni cosa. Pochissimi giorni fa, ad esempio, ha sciolto il cuore di tutti i suoi ammiratori, dedicando delle splendide parole a sua figlia Jolanda. In occasione del compleanno della giovanissima Renga, infatti, la sua mamma ha voluto riservarle delle parole che fanno chiaramente comprendere il loro rapporto. Eccole qui, è davvero difficile trattenere le lacrime.

Ambra Angiolini commuove tutti: le parole per sua figlia sono un colpo al cuore

Se il rapporto tra padre e figlio è qualcosa di inspiegabile, altrettanto indecifrabile è quello che si instaura tra mamma e figlia. Ce ne danno le parole che Ambra Angiolini, nel giorno del compleanno di sua figlia Jolanda, ha voluto riservarle. Si tratta di una dedica davvero emozionante, che è riuscita a toccare il cuore a tutti. Ed ha fatto chiaramente comprendere quanto il loro legame sia praticamente speciale.

“Ti ho partorito una volta sola e tu mi hai rimesso al mondo almeno 10 volte”, inizia così la dedica che Ambra Angiolini ha riservato a suo figlio a corredo di alcuni scatti che le ritraggono insieme. Delle parole, da come si può chiaramente comprendere, che sciolgono il cuore di tutti. E che rendono ancora più lampante il loro amore.

Una dedica da fare venire davvero i brividi, non trovate?

Che cosa fa nella vita Jolanda?

Splendida come i suoi genitori, Jolanda Renga ha da poco compiuto 19 anni. Nata il 4 Gennaio del 2004, sembrerebbe che frequenti ancora il liceo della sua città. E che sia un’appassionata di cavalli ed animali. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo scoperto che nel dicembre scorso ha voluto tatuarsi sul braccio una fragola raffigurante al suo interno una tenere immagine di lei e del suo cagnolino.