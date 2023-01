“Quando diventi madre…”: Chiara Ferragni l’ha detto chiaramente

In una sua recente intervista, Chiara Ferragni ha rilasciato un’importante dichiarazione sul suo essere madre: cosa ha detto.

Per quanto diventare mamma sia tra le cose più belle che possa capitare ad una donna, non possiamo assolutamente fare a meno di sottolineare quanto sia altrettanto faticoso. Soprattutto quando si accoglie una nuova vita per la prima volta, tutto risulta nuovo ed eccitante allo stesso tempo, ma anche pieno di ‘insidie’, ansie, paure e preoccupazioni.

Già in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo ampiamente spiegato quanto – coi tempi che corrono – è necessario avere un doppio stipendio all’interno di una famiglia. Col rincaro bollette e il rialzo delle spese, è praticamente impensabile immaginare di poter andare avanti e crescere dei figli solo con lo stipendio del marito. Occorre, quindi, che anche la neo mamma si metti alla ricerca di un lavoro. O, nella migliore delle ipotesi, ritorni a svolgere l’occupazione che aveva prima di scoprire di essere incinta. Cosa ne pensa, però, la società nostrana di questa cosa? Per quanto possa sembrare una cosa normale, vedere una mamma che ‘abbandona’ i propri figli per andare a lavoro non è una cosa che piace a tutti.

A rivelare ogni cosa sul suo ruolo di madre, è stata Chiara Ferragni nel corso di una sua intervista a Il corriere della sera in occasione della sua ventisettesima edizione. Le parole dell’imprenditrice arrivano dritto al cuore di tutti. E fanno chiaramente intendere quanto, purtroppo, sotto alcuni punti di vista il pensiero della società sia rimasta indietro anni luce.

Chiara Ferragni, la rivelazione sul suo essere madre fa venire i brividi: cosa ha detto

Imprenditrice digitale con quasi 30 milioni di followers, Chiara Ferragni è sicuramente tra i personaggi più popolare di questi ultimi anni. Attivissima sui social e molto impegnata col suo lavoro, la splendida Ferragni non ha mai perso occasione di battersi per importanti cause. O, addirittura, intervenire in dibattiti cari a tutti. È proprio per questo motivo che, nel corso della ventisettesima de Il Corriere della sera, l’amata Chiara ha spiegato a tutti il suo essere madre.

Moglie del rapper Fedez e mamma del simpaticissimo Leone e della dolce Vittoria, Chiara Ferragni non ha potuto fare a meno di ribadire quanto lei sia una madre che – seppure impegnata col lavoro – si occupa dei suoi figli e dei suoi bambini. “Penso di essere una buona mamma e tutte noi madri cerchiamo di fare il massimo per i nostri figli perché non c’è una madre migliore delle altre e non è una gara”, ha iniziato a dire l’imprenditrice digitale. Sottolineando, quindi, quanto lei si senta sempre osservata con la lente d’ingrandimento. E di quanto, inoltre, le sue azioni vengano attentamente passate in rassegna. “Penso sempre che ogni cosa che faccio venga sempre un po’ scrutinata”, ha detto.

Infine, un ultimo pensiero per questa società che non ‘accetta’ ancora le mamme lavoratrici. E che, invece, esalta tutte le azioni commesse da un padre. “Sembra quasi che si debba scegliere se essere più imprenditrice o più madre: l’idea che si possa essere entrambe le cose c’è ancora poco”, ha concluso.

Da che parte state? Secondo voi, le parole di Chiara Ferragni sono giuste?