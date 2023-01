Sarebbe una grande gioia per mamma e papà: insegnare questo ad un bambino è importante

Insegnare questo al proprio bambino è davvero molto importante: la mamma e il papà ne saranno davvero orgogliosissimi.

Dopo essere diventata mamma e risolte tutte quelle preoccupazioni tipiche di chi prova questa esperienza, si inizia la fase più importante della vita di ciascun genitore, ma anche di ogni piccolo: l’educazione. I nostri figli, diciamoci la verità, sono lo specchio di noi stessi. Ed è per questo che è di fondamentale importanza insegnare loro come comportarsi sin da subito. La divulgatrice scientifica Anna Rita Longo ha posto in risalto un atteggiamento che i bambini dovrebbero imparare da piccoli.

Insegnare al bambino ad adottare questo tipo di comportamento nei confronti degli altri, vi garantiamo, è davvero molto importante. A sottolinearlo, come dicevamo poco fa, è stata Anna Rita Longo su Uppa. È proprio in quest’occasione che la divulgatrice scientifica non solo ha ribadito l’estrema importanza dell’educazione impartita a ciascun bambino dal proprio genitore, ma ha evidenziato ancora di più la rilevanza che un determinato atteggiamento ha rispetto ad un altro. Siete curiosi anche voi di sapere di che cosa parliamo esattamente?

Il comportamento su cui Anna Rita Longo ha posto maggiore importanza è il cosiddetto comportamento prosociale. Che cosa significa? O, per meglio dire, che cosa si intende con questa espressione? Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Perché è importante insegnare al bambino un comportamento prosociale?

Cosa significa, quindi, comportamento prosociale? E, soprattutto, perché è di fondamentale importanza che il bambino lo adotti sin da subito? Procediamo con ordine. Con questa espressione, si intende quell’atteggiamento che il piccolo, ma anche l’adulto, deve adottare nei confronti degli altri. Ovvero, quello di fare del bene senza aspettarsi nulla di personale. Sedare discussioni, fare in modo che chi ci circonda stia bene e molto altro ancora, sono classici atteggiamenti da mettere in pratica in questo tipo di comportamento.

Perché è importante che i bambini adottino questo atteggiamento? La risposta è semplicissima: fare in modo che i più piccoli ne comprendano l’importanza, dà loro la possibilità di avere in futuro delle relazioni sociali più serene e decisamente costruttive.

Come si può ‘favorire’ un tale atteggiamento?

Appurato che un comportamento prosociale è importante da impartire ai più piccoli sin da subito, non ci resta che capire come si può ‘favorire’ una cosa del genere. Come scritto da Anna Rita Longo su Uppa, le attività da promuovere sono principalmente due:

Il racconto di storie. Ricordate quando vi abbiamo spiegato che la lettura di libri sia di estrema importanza anche per un altro aspetto di vita del piccolo? Benissimo. Leggere e raccontare loro, è indispensabile per favorire questo comportamento prosociale; Parlare con loro e raccontarsi. Non pensate, infatti, che i più piccoli non vi ascoltino e non capiscano ciò che dite. Anzi, è di estrema importanza avere un dialogo con loro sin da subito.

Cosa aspettate? Se avete dei bambini piccoli, non sprecate questa occasione. Vi garantiamo che ne sarete molto ma molto soddisfatti.