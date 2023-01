Kate Middleton malata: la rivelazione di Meghan Markle sulle sue gravidanze

Kate Middleton malata: la rivelazione shock di Meghan Markle lascia tutti senza parole, ecco cos’è successo quando era incinta.

Se fino a questo momento Harry e Meghan Markle avevano scelto di mantenere un certo riserbo su tutte le voci che circolavano sul loro conto e su quello della Royal Family, ora la coppia ha scelto di vuotare completamente il sacco una volta per tutte. In un’autobiografia intitolata “Spare”, il duca di Sussex ha portato a galla un bel po’ di aneddoti. Ed alcuni, com’è giusto che sia, non sono assolutamente passati inosservati.

A fare luce sul rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton, è stato proprio il giovane Harry tra le pagine del suo libro. Dopo aver ampiamente raccontato l’incredibile retroscena riguardante la nascita dei suoi due figli, il duca di Sussex ha rivelato qualcosa che non era mai stato detto prima d’ora, facendo chiaramente comprendere il motivo di così tanto “astio” tra le due donne.

Kate Middleton, la rivelazione inedita di Meghan Markle: cosa è stato raccontato

Se vi siete sempre chiesti cosa spingesse due donne come Kate Middleton e Meghan Markle a non andare d’accordo, l’autobiografia di Harry vi potrebbe veramente chiarire il vostro dubbio. Tra le pagine del suo libro, infatti, il duca di Sussex non fa altro che riportare un commento che, ai tempi della loro presenza alla Royal Family, sua moglie ha rivolto a sua cognata per sottolineare alcune mancanze e dimenticanze che la donna è stata solita avere nei suoi confronti durante le sue due gravidanze. Non sappiamo, ovviamente, a cosa fa esattamente riferimento, ma quello che conta sapere è che potrebbe essere proprio questo il motivo di così tanto astio tra loro.

“Baby brain”, sono queste le parole che Meghan Markle avrebbe riservato a Kate Middleton in seguito ad alcuni avvenimenti. Con questo termine, si intende un disturbo molto comune tra le donne incinte, che le spingerebbe ad adottare un atteggiamento “diverso” dal solito. All’ordine del giorno, infatti, potrebbero essere dimenticanze o veri e propri episodi di distrazione.

Da quanto si apprende dalle parole di Harry, quindi, sembrerebbe che il rapporto di Kate e Meghan sia tra quelli che sia deteriorato col passare del tempo, arrivando fino ad un punto di non ritorno.

Meghan, quello che in pochi sanno sul suo conto

Era esattamente il Novembre del 2017 quando Meghan Markle, a distanza di quasi un anno dall’inizio della sua frequentazione con Harry, veniva presentata ufficialmente come la sua fidanzata presso la casa reale di Windsor. Dopo pochissimo tempo, la coppia è convolata a nozze. E, molto presto, ha allargato la propria famiglia con due splendidi ed adorabili bambini. Da quel momento, Meghan è diventata amatissima da tutti e, a tutti gli effetti, un personaggio pubblico, ma conoscete tutto sul suo conto.

Nata a Los Angeles nel 1981, Meghan Markle consegue la laurea alla Northwestern University in teatro. Ed inizia ad intraprendere la carriera da attrice. Non è un caso, infatti, se il suo curriculum conta la partecipazione a diverse pellicole di successo ed anche serie tv famosissime. Contemporaneamente a questa sua carriera, la Markle inizia quella da modella. E, nel 2014, quella da direttrice ed ideatrice di un sito web.

Non tutti sanno, infine, che Meghan Markle è stata già sposata in passato. Esattamente dal 2011 e, quindi, ancora prima di incontrare il giovane Harry, fino al 2013, la duchessa di Sussex è stata moglie di un importante produttore cinematografico. Non sappiamo per quale motivo il matrimonio sia finito tra i due, ma si capisce chiaramente che, dopo quel momento, la sua vita è parecchio cambiata.