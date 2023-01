Soddisfa la voglia di cioccolato di grandi e piccoli con questa ricetta senza uova e burro

Con questa ricetta senza uova e burro puoi soddisfare la voglia di cioccolato di grandi e piccoli: assolutamente da provare.

Da grandi a piccini: non c’è nessuno che non ami il cioccolato e che tenti in tutti i modi di poterne mangiare anche un solo pezzettino. È proprio per questo motivo che con l’articolo di oggi vogliamo proporvi la ricetta di una torta che prevede questa delizia come unico ingrediente. E che non contiene né uova e né burro. Insomma, una vera e propria delizia, che farebbe gola a chiunque.

Se anche voi avete da festeggiare un evento importante o, magari, il compleanno di vostro figlio e volete sorprendere la vostra famiglia con un dolce unico, non possiamo non consigliarvi la ricetta di questo dolce facile e veloce da preparare. Non solo, infatti, gli ingredienti che vi occorreranno si contano sulle dita di una mano, ma anche il procedimento da eseguire è perlopiù semplice. Siete pronti? Iniziate a prendere carta e penna, cari lettori di Universomamma, e vi assicuriamo che vi uscirà fuori una vera e propria delizia.

Torta al cioccolato senza uova e burro: non potete non farla ai vostri bambini

Per la preparazione di questa torta al cioccolato senza uova e burro, ci occorrono:

40 grammi di cacao amaro;

1 cucchiaio di olio di semi;

200 grammi di farina;

1 bicchiere di acqua;

1 bustina di lievito per dolci;

1 bicchiere di latte;

160 grammi di zucchero;

Scarsi 100 grammi di cioccolato fondente.

Presi tutti gli ingredienti che vi occorrono per la preparazione di questo succulento dolce, vediamo un po’ quali sono i passaggi da eseguire:

In un pentolino, facciamo riscaldare latte e l’acqua. Portate il composto ad ebollizione, poi fate raffreddare; Sciogliete all’interno del composto ottenuto, il cioccolato; Prendete una ciotolina, versateci lo zucchero e il costo appena ottenuto con latte, cioccolato ed acqua; Mescolate il tutto, poi aggiungete l’olio; Versate farina, lievito e cacao – non dimenticate di setacciarli – e mescolate benissimo; Prendete una teglia da forno, imburratela ed infarinatela, versate l’impasto e fate cuocere il tutto per 35 minuti a 175 gradi.

Avete visto quanto è semplice prepararla? Non vi occorre granché, come avete potuto vedere, ma quello che uscirà fuori sarà ugualmente una vera e propria delizia. Provateci anche voi a prepararla insieme ai vostri cari e vi garantiamo che l’occasione che festeggerete rimarrà nel cuore di tutti.

Piccolo consiglio extra

Quella che vi abbiamo appena proposto, è la ricetta “base” di questo magnifico dolce. Sappiate, però, che c’è la possibilità di poter aggiungere un piccolo tocco che ve la renderà ancora più buona. Se, infatti, siete intolleranti al lattosio – clicca qui per capire come è possibile scoprire se anche tu hai la tendenza ad esserlo – c’è la possibilità di utilizzare il latte vegetale. In commercio esistono tantissime “fragranze”, ma noi per questa ricetta abbiamo scelto quella a cocco perché – vi garantiamo – che si tratta di una combo davvero perfetta. Ovviamente, voi scegliete quella che più vi piace.

Provateci anche voi a preparare questa succulenta ricetta per i vostri cari. E vi assicuriamo che non solo si leccheranno i baffi, ma che addirittura vi chiederanno il bis. Se fossimo in voi, ci metteremmo subito a prepararla. Vi assicuriamo che il risultato è garantito.