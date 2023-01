Guendalina Tavassi rivela il suo dramma: nessuno immaginava tanto dolore

Guendalina Tavassi ha recentemente rivelato a tutti il suo dramma: nessuno avrebbe mai immaginato tanto dolore.

Era esattamente il 2010 quando Guendalina Tavassi, poco più che ventenne, si presentava dinanzi alle telecamere di Canale 5 ed iniziava a conquistare tutti con la sua allegria e spigliatezza. Sono trascorsi quasi 15 anni da quel momento, eppure si può dire che la simpaticissima romana continua ad essere uno dei volti più amati della televisione nostrana.

Influencer amatissima a tutti gli effetti, opinionista ed affermato volto tv: Guendalina Tavassi ne ha fatta di strada da quando ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo. Ed oggi vanta di un successo davvero impressionante. Tutti la amano – e non fatichiamo affatto a capirne il motivo – ma in pochi sanno che la sua vita non è stata per niente tutta rose e fiori. A spiegarlo, è stata proprio la diretta interessata a Verissimo.

A Silvia Toffanin, Guendalina Tavassi ha raccontato il dramma vissuto nel passato, facendo chiaramente comprendere a tutti cosa si nasconde dietro quel sorriso. Un dolore inimmaginabile, ve lo garantiamo, che nessuno mai avrebbe mai sospettato.

Il dramma di Guendalina Tavassi di cui in pochi ne erano a conoscenza

È a tutti gli effetti un personaggio tv, ma solo in pochissime occasioni Guendalina Tavassi si è raccontata come mai prima d’ora. L’abbiamo visto proprio qualche giorno fa quando, nel corso della puntata di Verissimo, l’ex gieffina ha svelato alcuni lati del tutto inediti della sua vita passata. Probabilmente per la prima volta in assoluto, la simpaticissima romana ha raccontato il dramma vissuto quando era solo una ragazzina. E che, senza alcun dubbio, le ha permesso di essere la donna che oggi è: forte, coraggiosa e tenace.

Rimasta incinta alla sola età di 17 anni, la Tavassi ha spiegato di aver pensato di interrompere la gravidanza. “Me ne sono andata dalla sala operatoria, sono scappata”, ha spiegato, non nascondendo la sua forte emozione nel ricordare questo difficilissimo momento.

“È stata tosta perché ero da sola”, ha detto ancora alle telecamere di Canale 5. Sottolineando quanto – all’epoca della sua prima gravidanza – fosse solo una ragazzina di appena 17 anni ancora intenta con la scuola e la maturità. Tuttavia, quel momento le è servito tantissimo. Ed oggi, nonostante il forte dolore arrecatole, non può fare a meno di ricordarlo.

L’infanzia difficilissima

A dispetto di quanto si possa pensare, Guendalina Tavassi ha avuto tutt’altro che vita facile. Oggigiorno si mostra ai suoi ammiratori e sostenitori col sorriso sulle labbra e sempre pronta a scherzare, ma la sua infanzia è stata ricca di eventi difficili da sopportare. Uno tra tanti, è stata sicuramente la separazione da suo fratello. Quando i loro genitori, infatti, hanno scelto di intraprendere due strade diverse, i Tavassi hanno dovuto scegliere con chi avrebbero voluto vivere. E, decidendo di stare uno con la mamma e l’altra con la papà, sono stati “costretti” a non viversi per diversi anni. Guendalina, infatti, ha raccontato di aver avuto la possibilità di incontrare suo fratello solo in pochissime occasioni. O, addirittura, alle sedute coi psicologi.

Col passare del tempo, ovviamente, la situazione è completamente cambiata e i due hanno avuto la possibilità di riallacciare nuovamente i rapporti. Oggi, infatti, sono più uniti che mai e si amano alla follia. Questo, però, non toglie il fatto che sia stata una situazione decisamente difficile da sopportare. E che, come raccontato dalla diretta interessata, l’ha fortemente segnata.