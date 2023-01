Test d’intelligenza, devi avere una mente complessa per risolvere questo quiz

I test di intelligenza sono ottimi per stimolare il quoziente intellettivo e per svilupparne il suo corretto allenamento giornaliero. Spesso però alcuni indovinelli ci appaiono a una prima vista così difficili. Anche se possono essere più semplice del previsto. Vediamone uno insieme.

Spesso un buon modo per tenere allenata la nostra mente, ma soprattutto la nostra intelligenza è più semplice di quanto potremmo pensare. Ci sono, infatti, sul web tantissimi quiz e test, facili e difficili per ogni caso, che ci mettono alla prova, ma soprattutto testano la nostra intelligenza. L’ultimo spuntato in rete sembra essere molto difficile a un primo sguardo, ma per risolverlo serve solo attenzione, un po’ più del previsto.

I test di intelligenza sono il metodo migliore per tenere allenata la nostra mente e stimolare il nostro quoziente intellettivo. Nell’ultimo periodo sui social stanno spopolando tantissime proposte che ci rivelano il valore approssimativo del nostro QI, di conseguenza il nostro grado di intelligenza. Una in particolare andremo ad analizzarla oggi.

Vi proponiamo, infatti, un nuovo test di intelligenza che si sviluppa in una sola immagine con tanti quadrati colorati. Lo scopo del piccolo quiz è quello di trovare la risposta corretta tra la A, B, C e D. Sembra quasi impossibile trovare una soluzione tra le quattro possibili a una prima vista. Eppure, se facciamo molta attenzione dare la risposta corretta potrebbe sembrare più semplice del previsto.

Ma soprattutto occorre mettere in moto la nostra logica per arrivare a una soluzione finale che sia d’accordo e coerente con il resto dell’immagine. Per questo test non esiste un limite di tempo, ma se si risolverà in pochissimo tempo probabilmente il nostro QI è sopra la media. Al contrario, potremmo avere bisogno di più esercizio se ci mettiamo troppo tempo a trovare una soluzione.

La soluzione al test di intelligenza: qual è la risposta esatta

L’immagine mostra differenti quadrati con all’interno tre o quattro riquadri colorati. Ma qual è il senso della foto? In pochi sono riusciti in non molto tempo la soluzione finale e hanno trovato un senso a quella logica. Se facciamo attenzione all’immagine, infatti, capiamo che in realtà ogni griglia ha il suo riflesso (specchio) all’opposto dell’immagine. Questo determina il modo in cui vediamo anche i quadranti colorati.

L’unica a non avere il riflesso orizzontale è la griglia centrale, che ha un riflesso verticale con una griglia che contiene verde. Di conseguenza, indoviniamo che la forma A che contiene verde, è la soluzione giusta se seguiamo la logica e la griglia centrale situata sulla linea verticale 1. Svelato quindi l’arcano. Non in tanti erano riusciti a risolvere in fretta il quiz, richiedendo molta concentrazione, ma soprattutto una mente allenata.

Eppure, come abbiamo dopotutto constatare insieme il risultato non è stato poi così impossibile come credevamo all’inizio. Certamente questo non è un quiz che determina il numero preciso del nostro QI, ma di certo tiene molto allenata la nostra mente.E voi siete riusciti a trovare la soluzione? Un ottimo metodo per mettere alla prova le nostre capacità anche di fronte amici e parenti.