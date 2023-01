Esonero dalle tasse scolastiche, questi beneficiari ne hanno diritto: requisiti e domanda

Molti si chiederanno come ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche: un modo c’è e risultare beneficiari basta avere pochi requisiti

Per avere l’esonero dalle tasse scolastiche basta fare domanda avendo i requisiti giusti, solo così si potrà essere beneficiari.

Le tasse scolastiche sono dei pagamenti per gli studenti richiesti per coprire quelli che sono i costi delle attività e dei servizi offerti da una scuola o università. Ma cosa includono tali costi? Ebbene: servizi di biblioteca, libri, attrezzature, spese di laboratorio e altro.

Ecco come essere esentati dal pagare le tasse scolastiche

Innanzitutto bisogna considerare che per risultare esenti da questa tipologia di tassazione basta avere merito scolastico. Cosa vuol dire? Considerare la media dei voti scolastici è una buona strategia ai fini dell’esonero delle tasse scolastiche.

Questo secondo il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”. Infatti, bisogna aver ottenuto una media dei voti scolastici negli scrutini finali non inferiore agli 8/10. Ovviamente non bisogna avere un voto inferiore ad 8 anche per quanto riguarda il comportamento.

Categorie di appartenenza per l’esenzione

Possibile, poi, non pagare le tasse scolastiche se si appartiene ad una delle categorie speciali. Le categorie speciali – come riportato sul decreto – sono rappresentate dagli alunni che sono orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili, caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro, ciechi civili.

Sono inolttr esentati dal pagamento delle tasse gli alunni che siano mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

L’ISEE può fare la differenza, se più basso di una certa soglia esonera dal pagamento delle tasse scolastiche

Un altro requisito che consente di non pagare le tasse scolastiche è essere in possesso di una situazione reddituale specifica. Ovvero l’ISEE. Questo è un documento che viene utilizzato per valutare la situazione economica di una famiglia. Può determinare – se più basso di 20 mila euro – l’esenzione o la riduzione delle tasse scolastiche.

Infatti, se un nucleo familiare ha un reddito basso o limitato può far sì che si possa essere esonerati dalle tasse scolastiche. Si ricorda che l’ISEE va a comprendere quelle informazioni specifiche sul reddito, nonché la situazione patrimoniale e il numero proprio dei componenti del nucleo familiare.