In inverno si dimagrisce di più: la dottoressa spiega come approfittare del freddo di questi mesi

Stai provando a perdere qualche chiletto di troppo ma non sai come fare e da dove partire? Stai tranquilla, ecco cosa spiega la dottoressa.

La prima cosa che devi fare è seguire un piano alimentare studiato per te, fare attività fisica ed approfittare dell’inverno. Si, hai capito bene. Le basse temperatura possano facilitare la perdita di peso, lo dice l’esperta. Ma perché l’inverno può rappresentare un valido alleato per il dimagrimento?

Il freddo può giocare a tuo favore. L’esperta ci spiega perché e in che modo può aiutarti. Sono consigli di cui fare tesoro se si vuole tornare in forma dopo un periodo in cui si è messo su qualche chilo di troppo.

Ma il freddo fa davvero dimagrire? La verità spiegata dalla biologa nutrizionista

Il freddo gelido sta avvolgendo l’Italia da qualche giorno e, la voglia di uscire, fare attività fisica o restare fedelissimi al piano alimentare non è molta. Infatti con le rigide temperature degli ultimi giorni, tutto ciò che si desidera è restare al calduccio sorseggiando una bevanda calda, meglio ancora se una bella cioccolata. Insomma, coccolarsi diventa la parola d’ordine, il freddo intenso non sembra avere tanti fan.

Ma, anche se la stagione invernale è particolarmente bistrattata, può essere d’ausilio. Tutti coloro che intendono infatti perdere peso dovrebbero approfittare delle basse temperature. Ma perché? Te lo sei mai domandata?

Il freddo può contribuire a mantenere il peso sotto controllo ed addirittura favorirne la perdita. Questo perché, il corpo per mantenere la temperatura costante e consentire agli organi di lavorare correttamente, attiva dei meccanismi metabolici per la produzione di calore attingendo anche dal tessuto adiposo. A rivelarlo è stata la biologa nutrizionista, Valentina Schirò.

In parole povere, quando si trascorre del tempo al freddo, magari all’aperto, l’organismo per riscaldarsi consuma più energia, bruciando un maggior numero di calorie, si tratta della cosiddetta termogenesi. “La termogenesi può rappresentare una modalità grazie alla quale l’organismo può usare e consumare le sue riserve energetiche favorendo di conseguenza anche la perdita di peso” ha spiegato l’esperta ad Elle.

Vuoi perdere peso? Approfitta delle basse temperature, ecco perchè

La professionista ha poi continuato chiarendo: “La termogenesi indotta dall’attività fisica e dalle basse temperature possono senza dubbio aiutare a raggiungere questo obiettivo, soprattutto in inverno”. Questo ovviamente non significa che è lecito concedersi delle abbuffate quotidiane o saltare gli allenamenti credendo che il freddo ripari tutto, non è così.

Le basse temperature possono fungere da “acceleratore” per la perdita di peso, soltanto però quando si approfitta del freddo per allenarsi e nutrendosi bene. Per questo, è importante ribadire che è sempre necessario rivolgersi ad un professionista che indichi il programma alimentare più consono per le esigenze di ognuno, e che magari sveli qualche trucchetto come questo per farti raggiungere prima la meta, ma senza costrizioni o pericoli per la tua salute.