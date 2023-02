Lollipop alla Nutella, una merenda che si prepara in 5 minuti: i vostri figli impazziranno

I bambini, si sa, non hanno tutti gusti facili, ma ci sarebbero delle ricette davvero sorprendenti. Una di queste potrebbe diventare la merenda preferita

Un dolce facile e gustoso potrebbe essere l’alternativa che mette allegria in famiglia. I più piccini non amano tutto, anzi in merito all’alimentazione tendono a preferire cibi dolci e saporiti. Si potrebbe pertanto provare a preparare merende in modo veloce, ma creativo.

Questo vale anche per le verdure e le proteine. Basta, infatti, avere un po’ di fantasia e rendere tutto un gioco. Proprio coinvolgere i bambini nelle ricette fa sì che si sviluppino capacità organizzative nonché manuali. Un momento per stare insieme ai più piccini divertendosi e preparando qualcosa di buono. Le abilità culinarie vengono così implementate.

Cucina con i bambini, una ricetta facile e veloce che sorprende tutti

Bisogna saper scegliere ricette semplici per coinvolgere in ogni fase il bambino nel processo e spiegare loro passaggio per passaggio. Stavolta, proviamo a fare i Lollipop alla Nutella. Gli ingredienti per una merenda facile e gustosa sono:

Nutella quanto basta

Pancarrè rettangolare privato della crosta

Zuccherini colorati

Stecchi di gelato

La ricetta non prevede cottura e i passaggi sono davvero semplici per rendere la procedura accessibile anche ai bambini. Non è necessaria, inoltre, una manualità spiccata o un’abilità da chef. Nel preparare questa merenda speciale solo tanto divertimento.

Lollipop alla Nutella: il procedimento passo dopo passo

Il procedimento è quindi molto semplice. Basta prendere una fetta di pancarrè bianco senza crosta. Servendosi di un matterello bisogna rendere la fetta più sottile possibile.

Quindi adagiando la fetta su una spianatoia bisogna stenderla. Poi, sulla fetta di pane bisogna spalmare la Nutella. Successivamente, la fetta va arrotolata sino alla chiusura. Una volta ottenuto un involtino, bisogna tagliare quest’ultimo in 4 parti.

Si avranno così quattro porzioni a forma di girella. Queste andranno posizionate ognuna su di uno stecco, a mo’ di gelato o lecca lecca. Poi una parte andrà ricoperta di nutella.

Questa andrà cosparsa di confettini colorati. Il gioco è fatto. Una merenda allegra da proporre ai più piccini per farli divertire e gustare uno snack creativo. Ma è bello anche condividere, no? Quindi, perché non chiamare i vicini di casa, gli amichetti di scuola o magari i cuginetti per coinvolgerli nell’assaggio di questa merenda così sfiziosa? Sarebbe un momento di aggregazione molto bello ed interessante. I bambini gusterebbero i Lollipop e si divertirebbero giocando insieme e, magari, le mamme potrebbero cogliere l’occasione per passare qualche ora insieme e chiacchierare spensieratamente.