Bruno Barbieri svela la verità sul suo rapporto con Bastianich: tutti sconvolti

Nel corso di un’intervista Bruno Barbieri ha svelato la verità sul suo rapporto con Bastianich: le parole lasciano tutti a bocca aperta.

Bruno Barbieri oramai oltre ad essere uno chef rinomato è anche una delle personalità televisive più amate in Italia. Per Sky lo chef si è reso protagonista di programmi di assoluto successo come 4 Hotel e MasterChef Italia. Mentre in cucina è riuscito ad ottenere ben sette Stelle Michelin. Così il cuoco ha voluto raccontare tutti i retroscena sia della sua vita in cucina che dinanzi alle telecamere.

Ai microfoni del ‘Corriere’, Bruno Barbieri ha rivelato anche come è nata la sua passione per la cucina, iniziata per la sua voglia di viaggiare per raggiungere il padre che viveva in Spagna. Proprio i viaggi lo stimolavano parecchio. E così, ad un certo punto, Barbieri ha pensato che proprio la cucina avrebbe potuto farlo viaggiare in tutto il mondo. Questo suo sogno però andò contro la volontà del padre che invece lo voleva ingegnere.

Bruno però non diede retta all’amato padre ed iniziò a lavorare sulle navi da crociera. Proprio con questo impiego Barbieri iniziò a lanciare la sua visione di cucina, svegliandosi alle 4 di mattina per preparare oltre 400 omelette. Così in fretta e furia il futuro chef ha iniziato a cogliere tutte le occasioni al volo, con l’idea che prima o poi il suo momento sarebbe arrivato. Quel coronamento di una vita professionale è arrivato proprio con Masterchef, in cui ha potuto confrontarsi con colleghi di prestigio.

Al suo fianco il cuoco bolognese infatti ha trovato colleghi del calibro Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Joe Bastianich. Nella sua ultima intervista ha rivelato proprio i rapporti con quest’ultimo.

Bruno Barbieri e quel rapporto con Bastianich: pubblico senza parole

L’esperienza a Masterchef ha permesso a Bruno Barbieri di confrontarsi con numerosi colleghi di altissimo calibro. Se ad oggi lo chef bolognese è nel programma con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, nelle prime stagioni ha dovuto condividere il palcoscenico con Carlo Cracco e Joe Bastianich.

Oggi il feeling con i colleghi è evidente al pubblico, che apprezza il trio scelto da Sky. In passato però la situazione era più tesa, con Barbieri che ha a più riprese litigato con Carlo Cracco e Joe Bastianich. Bruno ha quindi voluto raccontare la situazione durante le prime stagioni affermando che erano tre galli in un pollaio. Nonostante i numerosi dissidi, però, lo chef conserva tanti bei ricordi. Con Carlo, Barbieri litigò per un piatto di passatelli con le vongole, ma dopo quindici minuti di battibecco tutto tornò alla normalità.

Inoltre anche con Bastianich, Bruno Barbieri ha definito la situazione ‘impegnativa‘. I tre infatti hanno tutti un carattere deciso e spesso non era facile convivere dinanzi alle telecamere. Sembra invece andare meglio con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, con cui il bolognese va maggiormente d’accordo e li apprezza per la loro ironia. Inoltre mentre con Antonino c’è un particolare feeling, Locatelli cerca di stare un po’ più sulle sue, altrimenti si rischia di scherzare tutto il tempo dinanzi alle telecamere. Quel che è certo è che i tre, specialmente Bruno e Giorgio, si frequentano anche lontano dalle telecamere.