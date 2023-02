Dolore alle gambe nel letto, è una sindrome da non sottovalutare: cause e rimedi

Ti capita di provare dolore alla gambe mentre sei a letto? Ecco quali potrebbero essere le cause di questo malessere da non sottovalutare.

La cosiddetta sindrome delle gambe senza riposo è una condizione che provoca un bisogno incontrollabile di muovere le gambe, di solito a causa di una sensazione di disagio. In genere accade nelle ore serali o notturne quando sei seduto o sdraiato. Muoversi, in questi casi, allevia temporaneamente la sensazione spiacevole.

La sindrome delle gambe senza riposo, nota anche come malattia di Willis-Ekbom, può iniziare a qualsiasi età e generalmente peggiora con l’avanzare degli anni. Può disturbare il sonno e interferire con le attività quotidiane, minando quindi profondamente la qualità della vita e portando in alcuni casi anche a depressione e calo d’attenzione durante il giorno. Ma a cosa è dovuta di preciso questa fastidiosa sindrome?

Sindrome delle gambe senza riposo: perché si manifesta e come curarla

Spesso non esiste una causa specifica che induce la comparsa di questa sindrome. I ricercatori sospettano che la condizione possa essere causata da uno squilibrio della dopamina chimica del cervello, che invia messaggi per controllare il movimento muscolare. A volte la sindrome viene ereditata, specialmente se i sintomi si palesano prima dei 40 anni.

La gravidanza o i cambiamenti ormonali possono temporaneamente peggiorare i segni e i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Alcune donne accusano i primi sintomi per la prima volta durante la gravidanza, specialmente durante il loro ultimo trimestre. Tuttavia, i sintomi di solito scompaiono dopo il parto.

La condizione è più comune tra le donne che tra gli uomini (anche gli anziani possono soffrirne in misura maggiore), ma solitamente non è correlata a un grave problema medico di base. Tuttavia, a volte accompagna altre condizioni, come:

Neuropatia periferica : questo danno ai nervi delle mani e dei piedi è talvolta dovuto a malattie croniche come il diabete e l’alcolismo.

: questo danno ai nervi delle mani e dei piedi è talvolta dovuto a malattie croniche come il diabete e l’alcolismo. Carenza di ferro : anche se non si soffre di anemia, la carenza di ferro può causare o peggiorare la sindrome delle gambe senza riposo. Se hai cicli mestruali abbondanti, tendi a stancarti facilmente o doni ripetutamente il sangue, potresti avere una carenza di ferro.

: anche se non si soffre di anemia, la carenza di ferro può causare o peggiorare la sindrome delle gambe senza riposo. Se hai cicli mestruali abbondanti, tendi a stancarti facilmente o doni ripetutamente il sangue, potresti avere una carenza di ferro. Insufficienza renale : se soffri di insufficienza renale potresti anche avere carenza di ferro, spesso con anemia. Quando i reni non funzionano correttamente, le riserve di ferro nel sangue possono diminuire. Questo e altri cambiamenti nella chimica del corpo possono causare o peggiorare la sindrome delle gambe senza riposo.

: se soffri di insufficienza renale potresti anche avere carenza di ferro, spesso con anemia. Quando i reni non funzionano correttamente, le riserve di ferro nel sangue possono diminuire. Questo e altri cambiamenti nella chimica del corpo possono causare o peggiorare la sindrome delle gambe senza riposo. Problemi al midollo spinale : lesioni sul midollo spinale sono state collegate a questa sindrome.

: lesioni sul midollo spinale sono state collegate a questa sindrome. Patologie tiroidee: chi soffre di problemi alla tiroide ha una maggiore probabilità di sviluppare la sindrome

I casi lievi di sindrome delle gambe senza riposo che non sono collegati a una condizione di salute di base potrebbero non richiedere alcun trattamento, a parte apportare alcuni cambiamenti allo stile di vita. Questi includono suggerimenti su come addormentarsi correttamente, smettere di fumare, evitare alcol e caffeina e fare esercizio fisico durante il giorno. Se i tuoi sintomi sono più gravi, potresti aver bisogno di farmaci o integratori per regolare i livelli di dopamina e ferro nel tuo corpo.