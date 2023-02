Bruciare grassi in soli 5 minuti, arriva il nuovo allenamento dai risultati sensazionali

Sei un incurabile pigrone ma sogni di avere il ventre scolpito? Il nuovo allenamento che sta spopolando sui social è proprio quello che fa al caso tuo.

Si tratta di un metodo “alternativo” al classico esercizio fisico che si pratica in palestra, ma perché sta facendo tanto discutere? Scopriamolo insieme.

Chi lo ha provato giura che i risultati ottenuti sono straordinari, ed è anche per questo che in tantissimi sono curiosi di cimentarsi, mettendosi in gioco, in questa nuova pratica. Siete pronti a testare l’efficacia di questi ‘insoliti’ esercizi?

Come bruciare grassi senza troppa fatica

Sono tante le persone che sognano di avere un fisico tonico e scolpito, ma devono fare i conti con la pigrizia che è parte integrante del loro carattere. Migliaia di italiani infatti, tra i vari obiettivi che si prefiggono hanno anche quello di iscriversi in palestra. Un desiderio che resta tale e che solo di rado si concretizza: tutta colpa della pigrizia.

Con i ritmi frenetici di tutti i giorni, tantissime persone immerse nella loro quotidianità trascurano la forma fisica, accumulando peso o vedendo il proprio corpo sfiorire, salvo poi voler correre ai ripari. Ma, come accennato talvolta superare l’apatia è dura. Quello che si vorrebbe, dopo una giornata di lavoro, nella maggior parte dei casi è solo sprofondare sul divano. Se anche voi appartenete a quella schiera di persone, e allo stesso tempo vorreste tornare in forma, allora siete nel posto giusto.

Il programma d’allenamento virale sui social, ma di cosa si tratta?

Di recente sta spopolando sui social un programma di allenamento dalla durata di 5 minuti da svolgere direttamente sul divano. Mentre ci si allena si potrà guardare la propria serie televisiva ad esempio, senza fare troppe rinunce. Ma in cosa consiste questo piano di esercizi fisici?

Per prima cosa bisogna eseguire degli gli squat thrusters (piegatevi e poi risalite con attenzione). Dovrete farli per circa un minuto, meglio se con due pesi.

Il secondo esercizio da fare è è la caduta dell’anca in planking (braccia dritte e sostenete il corpo). Anche in questo caso dovrete svolgere l’esercizio per 60 secondi.

Il terzo esercizio da mettere in pratica, sempre dalla durata di un minuto sono gli affondi laterali alternati. Bisogna spingere tanto!

Siamo quasi in dirittura d’arrivo, allo scoccare del quarto minuto dovete fare degli “scatti” portando energicamente le ginocchia al petto. Si consiglia di fare salti decisi, ma senza esagerare!

Al quinto minuto, sempre da divano dovrete allenare i muscoli del ventre, via con i piegamenti. Da seduti piegatevi su voi stessi in avanti e tornate alla posizione di partenza, anche in questo caso l’esercizio va eseguito per un minuto intero.

Si tratta di un programma di allenamento che può essere svolto in casa, senza dover andare in palestra e che, stando a ciò che si vocifera permetterebbe di ottenere dei buoni risultati. Ovviamente è necessario seguire un’alimentazione bilanciata e bere a sufficienza!