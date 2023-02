Cena per tutta la famiglia in 10 minuti con soli 3 ingredienti: il successo è assicurato

Stai cercando una ricetta da preparare a cena per tutta la famiglia? Ecco il piatto che si prepara in 10 minuti con soli 3 ingredienti: il risultato è garantito.

Spesso, accontentare tutti i palati può risultare un’impresa ardua, ma grazie alla ricetta di oggi non sarà più un problema. La ricetta in questione, infatti, si caratterizza per essere estremamente facile da realizzare e soprattutto veloce. Il sapore peraltro è davvero godurioso e farà felici tutti i commensali.

La ricetta è ideale da preparare a cena per tutta la famiglia e oltretutto prevede l’impiego di pochissimi ingredienti, solo 3. Questi sono facili da reperire e soprattutto poco costosi: spendendo pochi euro potrete preparare un piatto dal successo garantito!

Cena per la famiglia: la ricetta da provare

Come detto, questo è un piatto che si prepara in pochissimo tempo e che assicura il risultato. In particolare, risulta essere ideale da preparare per grandi e piccini per via del suo sapore intenso e buonissimo. In particolare, si prepara impiegando un alimento che si distingue per essere estremamente benefico per la salute. L’alimento a cui stiamo facendo riferimento è l’uovo che è una fonte inesauribile di sostanze nutrienti, tra cui vitamine, sali minerali e grassi buoni. Oltre che per i benefici sulla salute, però, le uova si contraddistinguono anche per essere particolarmente versatili, non a caso, si prestano a essere utilizzate in tantissime occasioni, per preparare primi e secondi piatti, ma anche contorni e dolci.

Oggi utilizzeremo questo alimento per preparare la frittata spagnola. Gli ingredienti per 4 persone sono i seguenti:

patate crude, 5;

uova, 6;

cipolla, 1

olio extravergine di oliva, q.b.;

sale fino, q.b..

Per prima cosa, prendete la cipolla e tagliatela a fettine sottili e dopo versatele all’interno di una padella e lasciatela soffriggere con un filo d’olio extra vergine d’oliva; Prendete ora le patate, sbucciatele e tagliatele a fettine. Fatto ciò, aggiungetele nella padella insieme alla cipolla e lasciate cuocere per una quindicina di minuti; Intanto, all’interno di un recipiente, rompete le uova per poi unirvi le cipolle e le patate: mescolate il tutto al fine di ottenere un composto omogeneo. Lasciate riposare. Giunti fino a questo punto, prendete un’altra padella e versatevi un filo d’olio extra vergine d’oliva; una volta caldo, versate il composto e lasciatelo cuocere qualche minuto per ogni lato;

Una volta che la vostra frittata spagnola risulterà cotta in maniera uniforme, potrà essere servita calda ma anche fredda, a seconda dei gusti. Questa preparazione può essere realizzata anche da chi è meno esperto in cucina poiché, come avrete notato, non richiede procedimenti particolarmente lunghi e complessi. Ciò detto, non vi resta che cimentarvi nella sua preparazione: il successo è garantito!