Bagno pulitissimo, mescola aceto e bicarbonato: il risultato (economico) che non ti aspetti

Mescola aceto e bicarbonato e il tuo bagno sarà pulito come non mai: un trucchetto facile, veloce e soprattutto economico.

Quando parliamo di pulizie di casa, sappiamo benissimo che significa toccare un argomento abbastanza spinoso. Ci saranno come sempre due filosofie di pensiero: una che non potrà fare a meno di lavare e igienizzare tutti gli ambienti ogni giorno e chi invece farà ogni cosa con estrema superficialità, fermandosi allo stretto necessario.

Ovviamente entrambe le situazioni non vanno di certo bene, perché è vero che la casa dovrà essere sempre ben pulita, ma farla diventare un’ossessione di certo non è un atteggiamento ‘sano’. Stesso discorso anche per chi la trascura: in questo caso, infatti, si rischierà di creare terreno fertile per germi e batteri. La soluzione ideale sarebbe quella di dedicarsi ogni giorno per poche ore a ciò che proprio non può essere rimandato, come ad esempio la pulizia del bagno.

Bagno pulito con aceto e bicarbonato: il metodo che svolterà la giornata

Da sempre il bagno è uno degli ambienti di casa in cui si passa davvero una buona parte del proprio tempo, in cui ci si dedicherà alla propria igiene personale e per questo sarà importantissimo che sia sempre perfettamente pulito. Ovviamente più tenderemo a trascurare questo dettaglio e più ci ritroveremo in difficoltà quando decideremo di pulirlo. La questione in realtà è più semplice di ciò che si possa pensare: basterà davvero poco, infatti, per poterlo avere splendente in poche mosse.

Nonostante in commercio esistano tantissimi prodotto specifici per la sua pulizia, ancora una volta vogliamo affidarci a due ingredienti naturali come l’aceto e il bicarbonato. Il mix che verrà fuori dal loro utilizzo, permetterà di ottenere un bagno perfettamente pulito ad un prezzo davvero irrisorio.

Ormai conosciamo fin troppo bene le proprietà del bicarbonato, il suo potere sgrassante ed igienizzante lo renderanno perfetto per pulire svariati angoli di casa. Basti pensare alla sua efficacia quando si tratta di eliminare le varie incrostazioni. L’aceto invece è un anticalcare naturale e sarà perfetto per far sparire in poche mosse tutti quei residui che vanno a rovinare la nostra casa. Immaginate quindi cosa esce fuori quando li andremo a mescolare. La prima cosa che si noterà sarà il classico effetto effervescente, fenomeno del tutto naturale dato dalla reazione di una base (bicarbonato) e di un acido (aceto).

Sarà proprio questa reazione ad agire in profondità e ad eliminare anche lo sporco più ostinato. Ecco perché usare questo composto nel bagno vi permetterà di averlo pulitissimo in poche mosse. Una volta che avrete mescolate in parti uguali aceto e bicarbonato, potrete usarlo per pulire la rubinetteria, i sanitari, il box doccia e anche la vasca. Vi basterà applicare il composto sulle loro superfici e lasciare agire qualche minuto, infine risciacquare ed asciugare. Noterete subito la differenza ed ogni singola parte sarà igienizzata, pulita e splendente.